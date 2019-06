Kakav hit! Mali 'buco' Kyrgios, jesi li i tada bio ovako opasan?

Danas je jedan od najkontroverznijih sportaša, gotovo pri svakom izlasku na teren napravi neki incident i vjerojatno ne postoji osoba koja nije čula za njega ili ne zna kako izgleda. Ali, da ste Nicka Kyrgiosa (24) vidjeli prije 15-ak godina, nikada ne biste rekli da taj debeljuškasti, dobroćudni dječačić u sebi krije takvu temperamentnu narav.

Uoči početka Wimbledona krovna teniska organizacija je objavila fotografiju iz mladih dana zločestog teniskog dečka. Naravno, postala je apsolutni hit. Da ju nije objavio ATP vjerojatno bi mnogi pomislili da se radi o boksaču Andyju Ruizu, a teško da bi itko pogodio da je debeljuškasti dječak zapravo Kyrgios.

Na fotografiji Kyrgios pozira u majici Wu-Tang Clana, američke hip-hop grupe, a u desnoj ruci drži teniski reket. Je li ga i tada toliko često razbijao, nije poznato...

Foto: Peter Nicholls

Poludio zbog Đokovića, tražio i pomoć psihologa

Posljednji ispad Australac je imao prije samo tjedan dana. Zbog Novaka Đokovića je poludio na konferenciji za medije, zasmetalo mu je što se o ponašanju srpskog tenisača ne priča koliko i o njegovim ispadima. Novinari su ga pitali koji bi savjet uzeo od Đokovića, a on je ispalio:

- Zašto bih? Što bi mi on to rekao? Što mislite da bi mi rekao kada bih otišao kod njega po savjet? Što to on meni može reći. Ne razumijem vas, pa jeste li vidjeli kako Novak napucava loptice, kako se ponaša prema skupljačima loptica? Zašto to nema toliki odjek kao moje ponašanje? Ajde, recite da nisam u pravu - grmio je kontroverzni tenisač.

Zbog čestih ispada tijekom mečeva Kyrgios je prošle godine čak potražio i pomoć psihologa.