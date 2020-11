Nema Lukakua? Perišić uskače! Evo kako je zabio drugu u nizu

Hrvatski reprezentativac zabio je drugi put u četiri dana nakon što gotovo godinu i pol nije zabijao za Inter. Preporodio se kao špica, ali Interova obrana opet je puno primila i izgubila kod Reala

<p>Bio je praktički na izlaznim vratima Intera, <strong>Antonio Conte</strong> samo što ga se nije odrekao, Bayern ga je htio otkupiti, ali nije se dogovorio s milanskim crno-plavima.</p><p>Dobacivali su se sa sudbinom <strong>Ivana Perišića</strong> (31) kao s lopticom čelnici Bayerna i Intera, a on je pokazao kakav je profesionalac. Okej, neće me u europskom prvaku, dat ću sve od sebe u novom-starom klubu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ivan Perišić, europski prvak</strong></p><p>Hrvatski je reprezentativac zabljesnuo u punom smislu nakon ozljede aduktora belgijskog napadača <strong>Romelua Lukakua</strong> i drugu utakmicu, nakon Parme, zaigrao kao špica u duetu s <strong>Lautarom Martínezom</strong>. I u obje je zabio za 2-2 nakon što je njegova momčad gubila 2-0!</p><p>Inter je u subotu prvo spasio poraza u prvenstvu golom glavom u 92. minuti na ubacivanje <strong>Aleksandra Kolarova</strong>. Bio mu je to prvi gol za "nerazzurre" nakon 13. svibnja 2019., odnosno 537 dana. Pa je gradivo utvrdio u Ligi prvaka u utorak.</p><p>Lautaro, koji je u prvom dijelu zabio gol za 2-1 nakon krasne akcije interovaca, proigrao je Ivana u 68. minuti, a on je nepogrešivo pogodio malu mrežicu u suprotnom kutu, u svom stilu. To mu je 42. gol za Inter u 172. nastupu.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://streamja.com/noOBe" target="_blank">OVDJE</a>.</i></p><p>Ipak, ovaj put nije vrijedilo boda za Perišića i Marcela Brozovića. Real je pobijedio 3-2 golom Rodryga u 80. minuti i otišao na četiri boda nakon tri kola. Inter je i dalje na dva i još je u igri za drugo mjesto. Uzvrat slijedi za tri tjedna u Milanu.</p><p>Brozović je igrao cijelu utakmicu, Perišić je, uz pljesak klupe, izašao u 78. i ostavio mjesto Alexisu Sánchezu, kad je na drugoj strani ušao <strong>Luka Modrić</strong> umjesto Tonija Kroosa.</p>