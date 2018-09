Kakav meč! Nadal nakon skoro pet sati borbe slomio Thiema

Meč četvrtine finala US Opena između branitelja naslova Rafaela Nadala i Dominica Thiema donio nam je pregršt uzbuđenja. Španjolac je na do pobjede došao u 'tie-breaku' odlučujućeg seta kojeg je dobio rezultatom 7-5, nakon gotovo pet sati borbe.

Za Nadala je meč započeo vrlo loše te je on prvi set izgubio sa 6-0, ali se nakon toga malo pribrao te je uslijedio njegov uraganski nastavak meča.

Slavio je Nadal u sljedeća dva seta i sve je bilo spremno za završni udarac. Međutim, Austrijanac se nije predavao te je uzvratio Nadalu odmah u sljedećem setu i tako izborio odlučujući set.

U tom odlučujućem, petom setu Thiem je prvi servirao i imao psihološku prednost, ali Nadal je ipak bio taj koji je igrao. Imao je Španjolac čak tri 'break-lopte' pri rezultatu 5-5, ali niti jednu nije mogao iskoristiti pa se tako meč odužio do 'tie-breaka' koji je na kraju bio sretan za Nadala.

RAFA PREVAILS! In 4 hours and 49 minutes, @RafaelNadal defeats Thiem 0-6, 6-4, 7-5, 6-7, 7-6 at 2:04am! #USOpen pic.twitter.com/eHYr2rZy3Y

Tom pobjedom nad Thiemom Nadal se plasirao u polufinale gdje ga očekuje novi težak zadatak, a tamo će mu se suprotstaviti Argentinac Juan Martin del Potro, osvajač US Opena iz 2009. godine.

Del Potro je također imao vrlo zanimljiv meč protiv Amerikanca Johna Isnera kojeg je izbacio nakon tri i pol sata igre sa 6-7 (5), 6-3, 7-6 (4), 6-2.

Iako je del Potro, isto kao i Nadal, izgubio prvi set, kasnije je ubacio u brzinu više i došao do vrlo važne pobjede. Isner je osvajanjem tog prvog seta postao prvi igrač na ovogodišnjem US Openu koji je uzeo set od sjajnog Argentinca.

Međutim, koliko god se Amerikanac trudio nije mogao ništa protiv odlično raspoloženog del Potra, a presudnim se pokazao treći set u kojem je Isner imao dvije prilike za 'break', ali nije uspio iskoristiti niti jednu.

Argentinac je na kraju osvojio set u 'tie-breaku', došao do 2-1, a onda uvjerljivom igrom na početku četvrtog seta, kada je osvojio prva tri gema, zapečatio pobjedu.

It was a power-packed match in Arthur Ashe as @delpotrojuan bested John Isner on his way to back-to-back semifinal births. #USOpen



