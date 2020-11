Kakav peh! CR se ozlijedio, Juve u zadnjim sekundama čudesnim golom Caiceda izgubio pobjedu

Correa je bio na strani s loptom i briljantno se snašao, prvo između dvojice igrača koje je otresao kao da su djeca, a onda je opet ušao među dvojicu i namjestio loptu Caicedu za predivan udarac iz okreta

<p>U prvoj utakmici nedjeljnog programa 7. kola talijanskog nogometnog prvenstva Lazio i Juventus su odigrali 1-1 (0-1) na rimskom Olimpicu, a domaća momčad je do izjednačujućeg pogotka došla u posljednjim sekundama dvoboja.</p><p>Juventus je poveo u 15. minuti, kad je Portugalac Cristiano Ronaldo u mrežu skrenuo loptu nakon ubačaja Cuadrada.</p><p>Oslabljeni Lazio uspio je osvojiti bod u petoj minuti sučevog dodatka u drugom dijelu, kad se Correa briljantno probio po desnoj strani između četvorice obrambenih igrača Juventusa. Izgledao je poput fantazista, a onda je lijepo predao loptu Caicedu koji je zadivljujuće iz okreta s desetak metara pogodio donji lijevi kut gostujućih vrata.</p><p>Osim izgubljena dva boda, momčad iz Torina je u Rimu možda na dulje razdoblje izgubila i Cristiana Ronalda koji je u 76. minuti izašao iz igre zbog ozljede lijevog koljena. </p><p>Juventus je sa 13 bodova ostao na trećem mjestu iza vodećeg Milana sa 16 bodova i utakmicom manje te drugoplasiranog Sassuola koji ima 15 bodova. Lazio je sa 11 bodova na devetoj poziciji. Po 11 bodova, ali uz utakmicu manje imaju klubovi od petog do osmog mjesta, a to su Napoli, Inter, Verona i Roma.</p><p>U nedjelju je na rasporedu i preostalih pet utakmica 7. kola u kojima se sastaju: Atalanta - Inter, Genoa - Roma, Torino - Crotone (15.00 sati), Bologna - Napoli (18.00) i Milan - Verona (20.45).</p>