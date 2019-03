Kakav peh! Fantastični Leclerc zbog motora ostao bez pobjede

Bahrein je pripao Lewisu Hamiltonu! Ferrari je imao prva dva startna mjesta nakon subotnjih kvalifikacija za Veliku nagradu Bahreina, ali ciljem je, uz pratnju sigurnosnog automobila, nakon uzbudljive utrke prvi prošao Britanac.

Najveći gubitnik utrke je Monežanin Charles Leclerc (21) iz Ferrarija koji je startao kao prvi, a na kraju je završio na trećem mjestu. Odmah na startu su ga pretekli Vettel i Bottas, ali brzo je vratio prvu poziciju i nakon toga vozio sjajnu utrku. Zaslužio je pobjedu, ali problemi s motorom su bili preveliki. On je stigao spreman u Bahrein, ali Ferrarijev bolid nije. Hamilton ga je uspio proći u 48. krugu, nešto ranije je javio svom boksu kako mu bolid ostaje bez snage...

Leclerc je bio na korak do prve pobjede u karijeri, nije uspio, ali je osvojio svoje prvo postolje.

- Kakva šteta za Charlesa. Vozio je sjajnu utrku! Čeka nas veliki posao s njim. Jako teška utrka, momčad je odradila sjajan posao. Imali smo sreće, napravio sam sve što sam mogao. Šteta za Charlesa, ali njega čeka puno, puno pobjeda u budućnosti - komentirao je nakon utrke Hamilton, a kada su ostali sami u prostoriji rekao je mladom Monežaninu:

- Vozio si sjajno. Velika je budućnost pred tobom.

Foto: HAMAD I MOHAMMED

- Oh, dečki, žao mi je, ne znam što bih rekao. Šteta, imali smo sjajnu utrku - rekao je kratko Leclerc radio vezom, a nakon izlaska iz bolida je bio nešto pričljiviji.

- Događa se, sve je to dio ovog sporta. Nažalost, danas nije bio naš dan. Teško je ovo prožvakati, ali vratit ćemo se jači. Nisam dobro startao, ali nakon toga smo bili bolji, šteta je što sam završio tek treći - komentirao je i čestitao Hamiltonu na pobjedi.

Ispred njega završio je i Mercedesov Bottas. Verstappen u Red Bullu je bio četvrti, a Sebastian Vettel, koji je u 39. krugu ostao bez prednjeg krila, na kraju je ciljem prošao kao peti. Niti jedan Renaultov bolid nije završio stazu Sakhir. Nevjerojatno je da su u istom trenutku, u istom zavoju odustali i Daniel Ricciardo i Nico Hülkenberg iako među njima nije bilo kontakta. Zbog toga je na stazu morao sigurnosni automobil, koji je i na kraju i uveo vozače u cilj.

LAP 55/57: Now it's agony in the Renault garage as both Ricciardo AND Hulkenberg suffer engine faults on the same lap #BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/8GL7oToa9c