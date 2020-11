Pa je li moguće? Klay Thompson propušta drugu sezonu u nizu!

<p><strong>Golden State Warriorsi </strong>će u i novoj sezoni biti oslabljeni, <strong>Klay Thompson </strong>propustit će još jednu sezonu. Ponajbolji šuter NBA lige nije zbog ozljede (puknuća križnih ligamenata u koljenu) odigrao niti jednu utakmicu u prošloj sezoni, a sada će zbog puknuća Ahilove tetive s parketa izbivati više od šest mjeseci. Ili u prijevodu, propustit će i drugu sezonu u nizu.</p><p>Ozlijedio se na pripremama za novu sezonu, a nakon jednog treninga nije mogao niti stati na lijevu nogu. Prve prognoze bile su loše, ali ne baš ovako strašne. Ipak, na kraju je Stevea Kerra dočekala najgora moguća vijest i bez sjajnog šutera će morati igrati još jednu sezonu. Kakva šteta... </p><p>Steve Kerr tako će se okrenuti nekim drugim opcijama, udarna igla Warriorsa i u novoj će sezoni (koja starta 22. prosinca) biti Steph Curry, puno više napadačkih ovlasti imat će i Andrew Wiggins (ako ostane u GSW-u), dok će se obrambenim zadacima najviše baviti Draymond Green i drugi pick drafta, centar James Wiseman. Golden State Warriorsi će i u novoj sezoni biti jako opasni, no pitanje je mogu li bez Klaya Thompsona stići do još jednog naslova.</p><p>Podsjetimo, Golden State Warriorsi su osvajali NBA prsten 2017. i 2018. godine, a onda prošlu (skraćenu) sezonu završili na omjeru 15-50. Ipak, zdravi Steph Curry i ove bi godine trebao odvesti GSW do playoffa, a razigraju li se Green, Wiggins i zaigrali li Wiseman u skladu s očekivanjima, u Chase Centru će se opet igrati prava košarka, ljubitelji NBA lige će sigurno doći na svoje. </p><p>James Wiseman po mnogim je američkim stručnjacima i najbolji igrač ovogodišnje draft klase, a košarkaš visok 216 centimetara pokrit će poziciju 'petice'. Riječ je o igraču koji iza sebe ima samo tri nastupa (?!) u sveučilišnoj košarci, a tu je u prosjeku postizao 19,7 poena, 10,3 skoka i čak tri blokade, sve uz 77% šuta iz igre. U izostanku Klaya Thompsona, i njegova će uloga u rookie sezoni biti puno važnija... </p>