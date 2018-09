Kakav potez: Golčina Gruzijca prva je u povijesti Lige nacija...

Odigrana je prva utakmica Lige nacija u povijesti, u kojoj je Gruzija slavila protiv Kazahstana rezultatom 2-0.

Mrežu domaćina je u 69. minuti načeo Giorgi Chakvetadze. Mladi Gruzijac dobio je loptu te se po lijevoj strani spustio do ruba kaznenog prostora, odakle se odlučio na udarac. Lopta je završila u gornjem desnom kutu, pokraj nemoćnog vratara Kazahstana Nenada Erića.

Giorgi Chakvetadze's amazing goal vs Kazakhstan. ⚽🇬🇪



First ever UEFA Nations League goal. pic.twitter.com/hRjZQGvSzs