Kakav scenarij: Hrvatska može osigurati Euro već na Poljudu!

Bila je to skupina u kojoj su svi pobjeđivali Azerbajdžan i sve ostale suparnike kod kuće. Dok Dalićeve trupe nisu stigle u Trnavu. I pomele Slovake 4-0.

Prvi 'break' skupine E gurnuo je 'vatrene' na vrh. I premda još nismo pobjegli Mađarima, velika su to tri boda.

Zlatko Dalić još nakon poraza u Budimpešti naglasio je:

- Za plasman na Euro trebat će 15 bodova.

OK, srebrni izborniče, valjda ste to dobro iskalkulirali... A do tih 15 bodova Hrvatska može već idući mjesec.

Pobjeda u Bakuu u ponedjeljak je 'pod mus', a onda 10. listopada na Poljudu Hrvatska - Mađarska. Povratak 'vatrenih' u Split, nezaboravna atmosfera, osveta Mađarima i pobjeda za Euro.

Uh, kakav bi to scenarij bio!

Raspored do kraja kvalifikacija za Euro