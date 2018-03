Kakav slobodnjak u 97. minuti! Mahrez poput Roberta Carlosa

Tukli su 21 puta na gol, napadali iz svih mogućih pozicija, ali igrači Leicestera nikako nisu mogli zabiti. Bedem od deset Bournemouthovih igrača u polju plus sjajni golman Begović skidao je sve živo, dogurali su do 97. minute s vodstvom 1-0 u gostima kod Leicestera u 29. kolu engleskog Premiershipa.

Najbolju šansu par minuta prije kraja promašio je sjajni, ali stvarno nesretni Leicesterov centarfor Kelechi Iheanacho - leđima okrenut golu gostiju, na vrhu njihova peterca petom je skrenuo šut nekoga od svojih suigrača, ali u šumi nogu lopta je otišla pored gola.

A onda - faul na Iheanachu u 97. minuti na 22-23 metra od gola. Loptu je uzeo odmetnuti Leicesterov sin Riyad Mahrez, koji se pokunjeno vratio u momčad nakon što ga danima uopće nisu mogli locirati.

Nije se pojavljivao u klubu niti je trenirao iz revolta, jer mu je zbog Leicesterova cjenkanja opet propao transfer - ovaj put tražili su više od 80 milijuna eura i Manchester City je odustao zadnjeg dana prijelaznog roka.

Vrijeme na satu je teklo. Alžirac je gledao loptu, pa suigrače, pa mimikom lica nešto pokazivao, kao da nije siguran bi li - ne bi li opalio. A onda se zaletio i pogodio savršen slobodan udarac u stilu Roberta Carlosa.

Bacio se Asmir Begović, ali udarac je, rekosmo, bio milimetarski precizan - lopta je zaobišla živi zid s vanjske strane pa se uz samu stativu ušuljala u mrežu za 1-1. Najljepši gol vikenda definitivno, ne samo u Engleskoj.

97th minute and you need a goal



Riyad Mahrez: "no problem" pic.twitter.com/ahF8kSRQwk