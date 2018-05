Kakav šok: Cro Copu puknuli su ligamenti, otkazana je borba

U petak je Cro Cop trebao u ring protiv Roya Nelsona na mitskom Wembleyju, ali zbog pucanja prednjih križnih ligamenata lijevog koljena od borbe neće biti ništa.

Mirko Cro Cop is injured and out of Friday’s Bellator 200 main event, sources confirm. Current plan is to bump Carvalho vs. Mousasi to main event and try to find a late replacement to fight Roy Nelson. First reported by @GarethADaviesDT.