Kakav uvod: Atleticovi navijači priredili spektakularan karusel

Atletico Madrid prije šest godina, odnosno četiri igrao je finale Lige prvaka. Ove je sezone "tek" u osmini finala u kojoj na megdanu ima europskog prvaka Liverpool, a na ulicama Madrida dojam je da Madriđani igraju novo finale Lige prvaka.

Uoči dvoboja s Englezima Atleticovi navijači priradili su spektakularan uvod i kulisu dok su igrači u klupskom autobusu išli prema stadionu. More navijača i baklji u karuselu u kojem je teško bilo ostati ravnodušan. I teško se probijati samom autobusu, no konjaništvo i ostale policijske postrajbe odradile su posao.

Welcome to Madrid 🔥



Atletico Madrid fans welcome the teams to Wanda Metropolitano Stadium.



