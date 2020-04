Kako će prikazati gubitke? Sad Ciboni ni Grad ne može pomoći

Vlada Republike Hrvatske je odobrila mjere za pomoć sportskim organizacijama.

Predviđenim mjerama klubovi će za svoje radnike moći zatražiti naknadu za plaće u iznosu do 3250 kuna za ožujak te do 4000 kuna za travanj i svibanj. Planira se obuhvatiti oko 3000 korisnika, za što je prenamjenom sredstava koja su bila rezervirana za natječaje osigurano oko 40 milijuna kuna.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kako bi se krenulo u što hitniju realizaciju donesenih mjera, Vlada RH je u hitnu proceduru u Hrvatski sabor uputila Zakon o dopunama Zakona o sportu, kojim će se regulirati usvojene mjere. Nakon usvajanja Zakona u Hrvatskom saboru raspisat će se poziv i krenuti s isplatom naknada svim korisnicima koji će zadovoljavati propisane uvjete.

- Riječ je o djelatnicima koji ne primaju plaću, odnosno, klubovi nemaju refundacije za njihove plaće već sredstva za plaće ostvaruju iz vlastitih prihoda. Riječ je o ljudima koji imaju ugovore o radu i svima koji su imali ugovore i prije 1. ožujka, kako bismo izbjegli nekakve manipulacije, da se ne bi sad netko naknadno sjetio - objasnio je Tomislav Družak, glavni tajnik SDUŠ-a.

Središnji državni ured za šport poslat će i prijedlog Stožeru civilne zaštite u kojem će prezentirati plan kojim bi se omogućilo da vrhunski sportaši u strogo kontroliranim uvjetima mogu trenirati.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Cibona je prva nakon prekida sezone objavila raskid ugovora sa svim djelatnicima. Mudar potez, za pomoć fizioterapeutima, kuharici, PR službi..., ljudima koje ne plaća Grad (kao trenere), te koji su prijavom na burzu mogli dobivati novac za život.

Ova Vladina mjera baš je korak da Ciboninim putem ne odu svi sportski klubovi i savezi. No, hoće li ona pomoći i Ciboni?

- S ovom mjerom je vrlo izvjesno da vratimo radnu zajednicu u radni odnos. Još nisu poznati uvjeti dobivanja ovih mjera, no ukoliko ih budemo ispunjavali, povući ćemo radnike s burze. Vjerujem kako je naš potez da pošaljemo radnu zajednicu na burzu koji je imao glasan odjek u javnosti, pripomogao donošenju ovakvih mjera. Pozdravljam ovu odluku i vjerujem da će to imati veliki utjecaj na to da se sport spasi i da ostane bitna grana - prenosi Cibonina stranica izjavu direktora kluba Domagoja Čavlovića.

No, postoji i jedna kvaka. Čavlović se, naime, za Jutarnji list požalio:

- imamo problem dokazivanja pada prometa i prihoda. Nije problem predstečajna nagodba nego bismo trebali uskoro dobiti novac od Grada, ali nemamo ugovor za to, kao ni za novac koji dobivamo od Grada iz stavke za vrhunski sport.

Drugim riječima, novac koji Cibona godinama dobiva od Grada, pa i mimo kriterija, nije nigdje ugovorno zaveden. I kako sad dokazati da je to neki novac koji ste trebali dobiti, a nećete?

Grad Zagreb godinama Cibonu održava na životu, financira je puno više nego njezine konkurente, pa i puno uspješnije. Kako će joj pomoći u ovoj situaciji?