Kako? Golman Reala primio 12 golova, obranio tek 11 šuteva

Od Zlatne rukavice Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. Zlatna rukavica Premiershipa te Fifa Best nagrade za najboljeg golmana, do 'boli' u madridskom Realu. Thibaut Courtois (27) u dresu Chelseaja branio je odlično, kao i u dresu reprezentacije Belgije, dok se to ne može reći za ovu sezonu u dresu kraljevskog kluba.

Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Real Madrid iznenađujuće je izgubio od Mallorce (1-0), a Thibaut je dobio gol iz jedinog šuta kojeg su domaći poslali prema njegovom golu - probio ga je Lago Junior. U 9 utakmica ove sezone u dva navrata nije primio gol, a poražavajuća statistika govori o tome u kakvoj je formi belgijski golman nakon što se vratio u Madrid gdje je nekad branio za Atletico.

Thibaut Courtois saves this season: 11



Thibaut Courtois goals conceded this season: 12



🥴😬 pic.twitter.com/ZnheerlF9o — B/R Football (@brfootball) 19. listopada 2019.

Courtois je primio 12 golova, a obranio tek 11 šuteva tako da onih 35 milijuna eura koje je Real platio Chelseaju i ne izgleda tako loše. Keylor Navas (32) čekao je svoju priliku, ali ju nije dočekao već je prodan u francuski PSG dok je u Madrid na posudbu poslan Alphonse Areola (26) koji bi, nastavili Courtois s ovakvom formom, mogao zauzeti mjesto 'jedinice' Reala.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

'Kraljevima' sad slijedi ogled u Ligi prvaka protiv Galatasaraya, a onda i dva ogleda u četiri dana u Primeri kod kuće protiv Leganésa i Betisa. Courtois vjerojatno još ima kredita kod Zidanea, a pitanje je koliko će to trajati ako se Belgijac ne vrati u formu.