Bilo je određenih propusta od strane organizatora, neke stvari nisu bile do kraja jasne, a s druge strane je tu možda malo i određena provokacija i ispitivanja granica od strane Novaka Đokovića. Ako je sud odlučio da je Đoković u pravu, a iduća odluka je prvenstveno politička odluka. Nažalost će politika odluka biti iznad suda, a činjenica je da je pravnu bitku dobio Novak Đoković, započeo je Tomislav Grahovac, predsjednik Hrvatskog rukometnog saveza u HRT-ovoj emisiji 'Otvoreno' o slučaju najboljeg svjetskog tenisača u Australiji.

Još uvijek se čeka odluka ministra imigracije Alexa Hawkea o tome hoće li deportirati najboljeg svjetskog tenisača bez obzira na to što je sud odlučio da on može zaigrati.

- Sportaš treba poštovati to što je odlučio domaćin, ali očito da to nije bilo tako kad su i neki drugi tenisači ušli u zemlju, a očito je to pokušao i Novak Đoković. Ne poznajem ga, ali najčudnija i suluda stvar je da je bio nekoliko dana u sobi, a ako je postojala mogućnost da zaigra, suludo je da nije smio trenirati s obzirom da mi sportaši znamo što to znači ne raditi ništa pet dana za naše tijelo. Moj trener je zbog celijakije bio na infuziji i nije mogao sa mnom na natjecanja pa mi se činilo to dosta ozbiljno, ali suludo je da ja pričam zaslužuje li to za izuzeće ili ne - osvrnuo je na čudnu situaciju hrvatski srebrni olimpijac Tin Srbić.

Naravno, ne radi se tu samo o sportskom segmentu, već je maha uzela i politika, a od svega je nastala jedna političko pravna zavrzlama.

- Nitko ne može podržati to da ako je bio pozitivan na koronu da je normalno izlazio van. Ali mislim da se tu radi o temi koju možemo gledati s dvije razine - je li normalno da se tako jedno veliko natjecanje kao Australian Open igra na način da se svi tenisači moraju cijepiti, a očito je da su sami počeli zaobilaziti svoja pravila gdje je Novak vidio svoju priliku i tražio mjesto. Svaki sportaš može izvući pouku je li opasan za ostale sudionike, odnosno je li zaražen, a očito nije. Može i se to prevenirati s testiranjima? Može. Trebaju li svi najbolji nastupiti? Trebaju. I sa sportske strane mislim da je fer da Novak Đoković nastupi - jasan je legendarni hrvatski vaterpolist Perica Bukić.

Da Novak nije dobio vizu prije samog dolaska u Australiju, ne bi bilo nikakvih problema i bilo bi jasno da neće igrati na Australian Openu. Ali ovako...

- Najvažnije je pitanje bilo kako je Đoković dobio vizu, ako on ne ispunjava uvjete koji su već prije bili rečeni. On nije trebao dobiti vizu i svega ovoga ne bi bilo. On dolazi uz veliku medijsku pompu, a to je očito u Australiji poprimilo velike političke konotacije i pretpostavljam da je već prva odluka bila politička. Čim se politika na taj način upliće, naravno da to ne može završiti dobro. U ovoj cijeloj priči jedna država poput Australije ispada neozbiljna, previše je tu otvorenih pitanja da bi samo Đoković bio kriv. Kako ste mu dali vizu pa je uzeli u četiri ujutro, kako je par dana u nekom 'pritvoru' bez da je mogao trenirati, kako još uvijek ne znamo ostaje li u Australiji ili ne itd. Ministar je u normalnim okolnostima trebao donijeti odluku za četiri sata, a rekao je da će je donijeti za dan ili dva što pokazuje političku situaciju. Australija je imala vremena da riješi problem Novaka Đokovića, a ne da se događa ovo sve. . rekao je Robert Šola , urednik Sportskih Novosti, a predsjednik Hrvatskog nogometnog Saveza Marijan Kustić je dodao:

- Sve je ovo dosta loše za sport. Države imaju svoje formulare za vizu, on je to očito ispunio i dobio vizu koju mu oni oduzimaju na tlu Australije pa je on dokumentacijom na sudu potvrdio da može ostati u Australiji i ja ne vidim spora da mu zabrane igrati na Australian Openu.

Podsjećamo, Novak je australskim vlastima dostavio test koji pokazuje da je 16. prosinca imao koronu. Za pozitivan test, koji mu je poslužio kao dokaz za medicinsko izuzeće od cijepljenja i ulazak u Australiju, saznao je toga dana u 19 sati. Sljedeća dva dana se kretao zaražen, snimili su ga i među djecom, bez maske i distance. Čak je i l'equipe objavio fotografiju Novaka u njihovoj redakciji 18. prosinca. Nikome nije rekao da je zaražen. Kad su to pitali Đokovićevu obitelj, oni su naprasno prekinuli presicu.

- Od svega je ispao prvorazredan političko sportski skandal jer mislim da Đoković nije došao tamo bez određenih garancija. Ako nekoliko sportaša imaju izuzeća bez obzira na bolest, onda normalno da on kao broj 1 očekuje da će ga primiti - zaključio je Damir Šegota, šef hrvatske misije Zimskih olimpijskih igara u Pekingu.