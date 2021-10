Priča je identična onoj u španjolskim sapunicama. Maxi Lopez bio je u braku s Wandom Narom i u isto vrijeme je u Mauru Icardiju vidio najboljeg prijatelja, ali to mu je bio pogrešan potez. U međuvremenu je došlo nešto intimnijeg prijateljstva između Wande i Icardija i ona je prevarila svog bivšeg supruga Maxija.

Sigurno dalje sve znate. Ubrzo su se njih dvoje rastali, a Wanda se udala za Icardija i sa sobom odvela troje djece koje je dobila s Lopezom u braku.

Bračni par je živio u idili. Iz njihove ljubavi rodilo se dvoje djece, a argentinski nogometaš bio je toliko zanesen ljubavlju da je angažirao Wandu da brine za njegovu karijeru. Obitelj Icardi bila je nezadovoljna u Milanu, navijači Intera su ga zamrzili zbog njegovog razmaženog ponašanja pa je Mauro zatražio transfer i odbio igrati za Inter. Sposobna supruga povukla je svoje veze i dogovorila transfer u PSG za 50 milijuna eura.

U Parizu su im cvjetale ruže, Wanda je svakodnevno pokazivala na društvenim mrežama raskošan i luksuzan život koji dijeli s Icardijem. No, kako to inače gledamo i u sapunicama, Mauro Icardi nije uspio zadržati 'veseljka' u gaćama pa je uništio tu ljubavnu bajku.

Brojni tabloidi eksplodirali su nakon što je Wanda objavila na Instagramu znakovitu poruku.

- Još jedna obitelj koju si uništio zbog ku*ve - napisala je Icardijeva supruga. Obrisala je objavu, ali internetska prostranstva sve pamte pa se sve raširilo u sekundi.

Samo se može pretpostavljati kome je njezina Instagram priča bila posvećena, a i koju je Icardi još "obitelj uništio zbog ku*ve", naravno, ako je mislila na njega. No, sve upućuje upravo na to jer su s njezinog profila nestale sve zajedničke slike ovog nekad jako sretnog bračnog para.

Argentinski mediji su iskopali kako ju je Icardi prevario s argentinskom glumicom Marijom Eugenijom Suarez, a u međuvremenu je argentinski nogometaš propustio nedjeljni trening PSG-a. Iz kluba su objavili kako ga nema zbog obiteljskih razloga pa su mnogi shvatili o čemu je riječ.

Ovaj kontroverzni par vjenčao se 2014. godine, a upoznali su se godinu dana ranije. Štoviše, upoznao ih je Wandin bivši suprug Maxi Lopez koji je Icardija, tada suigrača u Sampdoriji, smatrao najboljim prijateljem. Zvao ga je na obiteljsko ljetovanje, smatrao ga je članom obitelji, no Mauro je iza njegovih leđa ljubovao s Wandom.

Petogodišnji brak, u kojem su dobili troje djece, raspao se nakon što je Lopez doznao kako ga je supruga prevarila sa suigračem i prijateljem. Icardi je zabio u maniri pravog napadača, ali ne gol, nego nož u leđa prijatelju. Wanda i Maxi rastali su se 2013., a pola godine kasnije, u svibnju 2014. Mauro je oženio Wandu. Mjesec dana prije njihova vjenčanja, u ogledu Sampdorije i Intera, López je odbio rukovati se s Maurom u meču prozvanom "Wanda derby".

Lopez, koji se umirovio, i Icardi su godinama bili smrtni neprijatelji, ali na kraju mu je sve oprostio. Štoviše, nekoliko puta zahvalio je Icardiju jer mu je otvorio oči i jer je odveo Wandu od njega.

- Oprostio sam Icardiju i više nemam problema s njim. Cilj mi je da mi djeca budu sretna i to je sve. Sve ostalo je prošlost i okrenuo sam novu stranicu u životu - kazao je Lopez jednom prilikom.

Wanda je dobila skrbništvo nad njihovo troje djece, a on ih viđa jako rijetko. S bivšom suprugom je i dalje na ratnoj nozi pa se često prepucavaju preko medija. Prozivao ju je zbog načina na koji odgaja djecu, a prošle godine ju je prozvao neodgovornom majkom nakon što je usred pandemije djecu odvela u Milano. Wandu to previše ne dira.

- Teško je razgovarati s njom. Nije ostalo ništa od odnosa koji bi trebali imati otac i majka djeteta. Najčešće pričamo preko odvjetnika. Mauro? Jednog će dana shvatiti težinu svojih postupaka koje danas radi prema meni. Kada je bio rođendan mome sinu mu je uzeo telefon i poklopio slušalicu. Kakva osoba to radi? Kakav dijalog možete imati s takvom osobom? To je uvijek ista priča. Dok sam igrao u Italiji mijenjao sam klubove i igrao za male novce samo kako bih bio blizu svoje djece. Čak i tada sam imao poteškoća da ih vidim. Nisam mogao s njima pričati ni telefonski, a to je sve bila Wandina odluka. Mjesecima ih nisam čuo, jer im nije dala da se jave na telefon. U siječnju, kada sam ih posljednji put vidio, došao sam iz Brazila i dobio svega dva sata taj dan, a dogovoren je bio cijeli dan, jer mi je sin imao rođendan. Na kraju najviše pate oni, jer se jako vesele vremenu provedenim sa mnom.

Wandu i igrača PSG-a nije previše zanimalo što Lopez ima za reći. Živjeli su u zlatnom kavezu, ona mu je krojila karijeru, a on je uslišivao njezine želje. Čini se da takva formula ipak nije bila uspješna za dugovječnost njihove ljubavi.

Wanda je uništila jedan idiličan brak i zavela Icardija, a sada je on prevario nju i uništio idilu obitelji Icardi. Lopez joj nije nikada oprostio, štoviše, i dan danas ju proklinje. Hoće li ona Mauru?