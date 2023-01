Kako je Igor Tudor preporodio Marseille: 'Nevjerojatno je što je on uspio napraviti u napadu'

Igor Tudor je prošle sezone Veronu transformirao u momčad koja pritišće i nadigrava se protiv puno jačih klubova. Od klasične talijanske momčadi, koja se temelji samo na gustoj obrani, pretvorio ju je u onu koju će rado pogledati i neutralni navijači.

Nije to prošlo nezamijećeno ni u ostatku Europe. Splićanin je na kraju prošle sezone iznenada raskinuo ugovor s Veronom, ali ubrzo nakon toga potpisao za francuskog velikana Marseille. Navijači ga nisu blagonaklono dočekali, za njih je bio anonimac, a ni igračima se nije baš svidio.

Tudor je klasična talijanska škola. Jako puno toga se temelji na strogom režimu, disciplini i obrani, no on je to odveo na jednu veću razinu. U kojoj obrambeni igrači nemaju ulogu samo običnih stopera, nego sudjeluju u igri i organiziraju napad. Igra se u jakom ritmu, bez stajanja.

S takvom idejom preporodio je Marseille koji je u nizu od sedam pobjeda, a igra koju pokazuje oduševila je navijače.

Francuski velikan je u subotu slavio protiv Lorienta 3-1 u 19. kolu Ligue 1, a francuski analitičar Victor Lefaucheux objavio je fotografije na kojima je označio stopere Marseillea.

- Nevjerojatno je što je Tudor uspio napraviti u napadu - prokomentirao je.

Zadnji vezni spušta se po loptu, a stoperi se automatski dižu u napad i postavljaju se široko, kao da su krila. Tako stvaraju višak u napadu, što je primjer kod drugog gola. Samuel Gigot povukao je loptu naprijed, prošao po lijevoj strani i na koncu asistirao Alexisu Sanchezu za 2-1.

Da Tudor puno toga bazira na svojoj obrani, dokazuje i statistika. Od 39 golova Marseillea ove sezone, u čak 14 sudjelovali su braniči. Riskantna igra, ali Tudoru se isplatila. Preporodio je klub i pretvorio ga u legitimnog kandidata za naslov. Tudor-revolucija hara francuskim nogometom!

