Kako je klub iz Banja Luke s otpisanima iz HNL-a uspio ono što Hajduk nije već 14 godina?

Često ih u BiH prozivaju režimskim klubom i 'igračkom' Milorada Dodika, predsjednika Republike Srpske, a prošle sezone, na putu do naslova, suci su nerijetko znali zakinuti njihove protivnike. Borac iz Banja Luke jedan je od najkontroverznijih klubova u susjedstvu zbog kojeg su njihovi protivnici, bijesni zbog sudačkih odluka, znali i prekidati utakmice, no oni previše ne mare za to. Žive najljepše dane u povijesti kluba.

Banja Luka: Uzvratna utakmica 3. pretkola kvalifikacija za UEFA Europsku ligu između Borca i Klaksvíka | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Borac je u četvrtak navečer izbacio Klaksvik s Farskih Otoka i plasirao se u play-off Europske lige pa su samim time osigurali grupnu fazu Konferencijske lige, prvi put u povijesti kluba. Ako u domaćem prvenstvu i imaju sudački poguranac, plasman u skupinu europskog natjecanja, ono što Hajduk sanja već 14 godina, a Osijek nikada nije napravio, zaslužili su isključivo na terenu. I to s igračima koji se nisu uspjeli nametnuti u HNL-u. Zadržali su momčad iz prošle sezone, nadogradili je s nekoliko pojačanja i ispisali povijest.

Banja Luka: Uzvratna utakmica 3. kola kvalifikacija za UEFA Europsku ligu, Borac - Ki Klaksvika | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Dino Skorup dugo je slovio kao potencijal Hajduka, nikada se nije uspio dokazati pa čak ni u Šibeniku. Za Splićane je odigrao jednu utakmicu, a za 'narančaste' 29 u dvije sezone. I prošle sezone dobio je ponudu GOŠK-a iz Gabele. Sa sedam golova i četiri asistencije u 30 utakmica bio je jedan od najboljih igrača prvenstva pa ga je doveo Borac i odmah na početku sezone pomogao im je plasirati se u Europu. Prva momčad nezamisliva je bez njega, Hajduku i Šibeniku nije bio dobar, ali sada će igrati Konferencijsku ligu. Eto što je nogomet.

Slaven Belupo i Hajduk sastali se u 30. kolu HT Prve lige | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Kapetan Borca je Srđan Grahovac, ljubiteljima HNL-a poznat kao bivši veznjak Rijeke. Igrao je u sezonama 2017/2018 i 2018/2019, odigrao tek 26 utakmica bez učinka pa otišao u bečki Rapid. Tamo se uspio nametnuti i dokazati, igrao je četiri godine, sve dok nije otišao na izlet u Rizespor koji je trajao sedam utakmica. Prošle sezone skrasio se u Borcu gdje je postao kapetan i jedan od ključnih igrača.

Tu je i Stefan Savić (30), austrijski nogometaš koji je u sezonama 2015/2016 i 2016/2017 igrao za Slaven Belupo. Imao je veliku minutažu, ali nije ostavio dublji trag. Zapravo, nitko od navedene trojice nije ostavio nikakav trag u HNL-u, osim neuništivog Zorana Kvržića (36). Igrao je za Osijek, Rijeku, Slaven Belupo i Šibenik, većinu karijere proveo u hrvatskoj ligi pa je prošle sezone nakon ispadanja Šibenika u drugu ligu otišao u Borac. Bio je ključan kotačić na putu do naslova sa sedam golova i četiri asistencije.

Finale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa između Hajduka i Šibenika | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Banjalučka momčad je europsku priču započela protiv albanske Egnatije koju su izbacili iz prvog pretkola Lige prvaka. Zatim ih je dopao PAOK, Hajdukov i Dinamov krvnik iz prošle sezone. Sjajno su im parirali, ali ispali ukupnim rezultatom 4-2. Preselili su potom u Europsku ligu i namučili se protiv Klaksvika s Farskih Otoka. Prvu utakmicu izgubili su 2-1 pa u uzvratu u Banjoj Luci slavili istim rezultatom i izborili produžetak. Tamo su golom Meijersa prošli u play-off gdje će igrati protiv Ferencvaroša. Mađari će biti veliki favoriti, ali ako i ispadnu, nema drame. Oni su svoj cilj ispunili, osigurali su minimalnu grupnu fazu Konferencijske lige.

I nije Borac jedini koji se plasirao u Europu na krilima bivših HNL-ovaca. Prošle sezone napravio je to i Zrinjski za kojeg su igrali bivši hajdukovci Zvonimir Kožulj, Filip Bradarić, Andrija Balić, Stipe Radić, Tomislav Kiš, Mario Tičinović. S Hajdukom to nisu uspjeli, ali jesu s predstavnikom BiH...