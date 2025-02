Kako je Marić govorio kada je postao direktor: 'Ključ je naći partnerski klub za razvoj igrača'

Nakon skoro godinu dana otkako je postao sportski direktor Dinama, Marko Marić dobio je otkaz na toj funkciji. Smijenila ga je Dinamova uprava na čelu sa Zvonimirom Manenicom.

POGLEDAJTE VIDEO: Dinamo - Šibenik 3-0

Pokretanje videa... 01:40 GNK Dinamo Zagreb vs HNK Šibenik 3:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Marić je jednu od ključnih funkcija u klubu preuzeo u ožujku 2024. godine nakon što je prethodno obnašao dužnost voditelja programa mlađih uzrasta. Ta funkcija popularno se zove "direktor za razvoj", a Marić je i dok je vodio mlađe uzraste sudjelovao u nekim transferima Dinama poput onog Maximea Bernauera budući da je nekada igrao u Francuskoj, tamo stvorio veze i prometnuno se u stručnjaka za francusko tržište.

Slijedom svega ne čudi što mu je predsjednik Dinama Velimir Zajec vjerovao u to vrijeme, no ispostavilo se da Marić nije zadovoljio stoga je morao otići.

Za vrijeme njegova mandata Dinamo je promijenio čak tri trenera, neki igrači bili su pogodak, a neki potpuni promašaj.

No, isto tako, valja se prisjetiti i što je Marić govorio kada je preuzeo funkciju sportskog direktora.

- Ključan faktor u ulozi sportskog direktora u Dinamu je povezanost škole i prve momčadi, odnosno, kontrola promoviranja mladih igrača u momčad. Dinamo je uvijek stvarao najbolje rezultate kad je okosnica momčadi bila izgrađena od igrača iz škole. Nikad klub nije imao platežnu i kupovnu moć da bi s inozemnim transferima radio razliku. Uloga koju sam imao dosad, direktor razvoja nogometa i voditelj škole, jako je usko povezana s novom ulogom. Jedan od prioriteta, što je i jedan od najvećih Dinamovih problema zadnjih godina, jest nepostojanje druge momčadi. Razvoj igrača je, nažalost, bio zakočen, nakon izlaska iz juniora nisu imali adekvatnu platformu gdje bi se mogli razvijati do kraja. Zato je prvi prioritet pronalazak partnerskog kluba, gdje ćemo imati svoj stožer, trenera i gdje ćemo nastaviti razvojni put naših mladih igrača, to je ključ - bio je istaknuo Marić u ožujku 2024. godine.

Marić je komentirao i na temelju čega će donositi odluke o potencijalnim pojačanjima.

- Da bismo doveli igrača koji je dobar za našu momčad, da ga možemo platiti, on u određenim trenucima mora biti u nekim malim problemima. Dakle, ne možemo se natjecati s klubovima koji imaju veću kupovnu moć. Ne možete dovesti igrača iz najboljih liga da nije imao određeni problem, ali on je i dalje vrhunski igrač za nas.

Za vrijeme njegova mandata klub su vodili Sergej Jakirović, Nenad Bjelica i Fabio Cannavaro. Dinamo je smjenio dva trenera, a Marić je prije godinu dana naglasio:

- Sportski direktor mora gledati treninge, utakmice, prepoznati trenerovu filozofiju i dogovoriti se o profilu igrača kojeg želimo. Treneru se, po njegovu stilu nogometa, treba izabrati pet-šest igrača, ali ta rješenja prvo moraju proći naš filter. Naša uloga je i provjeriti kakvi su ti igrači karakteri, zato je bitna mreža ljudi, preko koje možete provjeriti igrače, kakav im je životni stil, jesu li profesionalni, kasne li na sastanke… U suradnji s trenerom se onda bira igrač koji zadovoljava sve kriterije, uz dugoročnu korist od tog igrača - rekao je za SN.

Isto tako, Dinamo II je svojevremeno bio važan poligon razvoja mladih igrača... Tamo su igrali Dani Olmo, Joško Gvardiol, Josip Brekalo, Martin Baturina, Josip Šutalo, Borna Sosa, Luka Menalo, Sandro Kulenović i brojni drugi nogometaši koji su kasnije postali dio prve momčadi. Marić je u nemogućnosti slanja igrača u Dinamo II htio stvoriti odnose s partnerskim klubom, no u godinu dana njegova mandata taj projekt nije zaživio.

- Idealno bi bilo da imamo svoj stožer, trenera koji poznaje naše igrače. Važno je da je to klub s kojim možemo dogovoriti kontrolu nad ostalim igračima koji će dolaziti u klub jer se u drugoj ligi ne možete natjecati isključivo s mladim igračima. Ne možete razvijati igrača za Dinamo ako će on gubiti većinu utakmica, u momčadi koja nikada ne može imati dominaciju. On mora biti konkurentan u toj ligi, mora u momčadi imati okosnicu starijih igrača, koji će mu dati dovoljnu stabilnost, da osjeti frustraciju jer mora razviti mehanizam kako se nositi s teškim trenucima.