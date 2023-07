Kako je Novosel doveo Dražena, uplela se u to i bolest brata Ace: 'Ma bila je to čista otimačina...'

Uvijek govorim da je Mirko Novosel najbolji trener ikada. Ljudi mi na to govore da nije najtrofejniji. Ali ja i ne kažem da je najtrofejniji, kažem da je najbolji, govorio je svojedobno Moka Slavinić o čovjeku koji je preminuo ovaj četvrtak u 86. godini.

Njega je Mirko odredio za vođu reprezentacije Jugoslavije koja je početkom sedamdesetih godina prekinula dominaciju SSSR-a. Sovjeti su 11 puta zaredom dobivali Jugoslaviju, a onda je došao Mirko Novosel. I uzeo im sve.

- Znao sam da su oni fizički snažniji, tako im nismo mogli parirati. I zato sam odlučio igrati na inteligenciju, u tome su moji igrači bili jači. Na taj smo ih način uvijek dobivali - kaže Novosel, jedan od malobrojnih trenera u čuvenom Hall of fameu koji nije Amerikanac.

'Najpametniji trener koji je ikad ikoga trenirao'

Diplomirani pravnik koji je nakon igračke karijere u Lokomotivi bio i odličan sudac bio je bolji od ostalih jer je njegova košarka bila ispred toga vremena.

- Mirko Novosel je najpametniji trener koji me ikada trenirao. Ma on je najpametniji trener koji je ikada ikoga trenirao - govorio je Zoran Slavnić.

Košarkašku priču Mirka Novosela prikazao je dokumentarni film "Time out - zlatna košarka Mirka Novosela" iz 2009. On počinje bijegom s tečaja klavira na igralište na Tuškancu.

Foto:

- Nisam ocu smio ni reći da više ne idem u glazbenu školu - prisjetio se Novosel.

S Lokomotivom je 25. svibnja 1969. donio prvi košarkaški trofej u Zagreb, Kup Jugoslavije Cibona je uzela pobjedom protiv ljubljanske Olimpije. S kadetskom reprezentacijom Jugoslavije postao je prvak Europe 1971., godinu potom isto je ponovio s juniorima, a 1973. Jugoslavija je s Novoselom na klupi postala i seniorski prvak Europe.

'Mirko je pokazao da se na vrh može i s malo novca'

Novosel je osvojio zlato na Olimpijskim igrama u Moskvi 1980., srebro u Montrealu 1976. i broncu u Los Angelesu 1984. godine. Jedan je od četvorice trenera u povijesti košarke koji je osvojio tri ili više olimpijskih medalja. Postao je i prvak Europe 1985. i 1986. s Cibonom, s kojom je osvojio tri prvenstva i sedam Kupova, a njegov je projekt i izgradnja Ciboninog tornja.

- Tim dvama naslovima prvaka Europe Mirko je pokazao da se može na vrh i s malo novca - govorio je bivši predsjednik Cibone Ivo Jelušić.

- Te 1976. ostavio sam se reprezentacije i u Cibonu doveo nadarene klince iz cijele Hrvatske. Bili smo toliko mlada momčad da su nas zvali 'dječji vrtić'. Tad sam doveo Acu, Knegu, Bečića, Ušića, Despota, Nakića, Čuturu... Jasno je da nismo mogli uspjeti preko noći, prvi smo trofej osvojili nakon četiri godine, ali nakon toga smo deset sezona harali. I što je najbolje, zbog tih domaćih dečkiju vratili smo i publiku u dvoranu - govorio je Mirko.

Novosel je 1976. počeo spašavati tadašnju Lokomotivu, doveo Acu Petrovića iz Šibenika, Knegu i Bečića iz Dubrovnika, Ušića iz Pule, Čuturu, Despota i Nakića iz Industromontaže... Ali ključni korak cibosi su napravili 21. travnja 1984. kad je tri sekunde prije kraja majstorice finala u “dvojci” Doma sportova Mihovil Nakić ljevicom zabio za pobjedu i naslov prvaka. Zbog tog je koša Cibona osigurala plasman u Kup prvaka, a time i dolazak Dražena Petrovića.

Foto:

'Imali smo kredit zbog ponašanja za vrijeme Acina liječenja'

Željeli su ga i drugi, prvenstveno njegova Šibenka te Partizan i Bosna, a opcija je bila i odlazak u SAD. Ključni čovjek europske Cibone potpisao je pristupnicu dan prije kraja prijelaznog roka, ali prema dogovoru, potpis je postao važeći tek nakon dogovora između njegovih roditelja i Cibonine uprave.

- Imali smo velik kredit kod obitelji Petrović, što zbog mog autoriteta kao trenera reprezentacije, što zbog našeg ponašanja za vrijeme Acina liječenja - govorio je Novosel, misleći na razdoblje kad je mladom, tek pristiglom Aci, dijagnosticirana reumatska groznica, od kakve je 80-ak posto oboljelih završavalo sa srčanom manom ili trajnim invaliditetom.

No transfere je morao potvrditi i savez, a odobravao ih je samo ako se mladi igrač seli s roditeljima u drugi grad, ako upisuje studij ili je transfer u interesu košarke.

- Imao sam pet od osam glasova da je to u interesu košarke - kaže Mirko.

Dražen je, kako je govorio Aco, došao kao šlag. Jezgra momčadi već je bila tu, gradila se godinama.

Foto: Davor Visnjic/PIXSELL

'Dražen? Da to nismo napravili mi, netko bi drugi'

- Kad smo doveli Acu, Šibenci smo pomogli garniturom dresova, šlapa, lopti... Ušić i Bečić došli su bez problema, Čutura se bio odlučio na odlazak u Zadar, ali ja sam kao trener reprezentacije imao jake argumente, napravio sam pritisak i on se predomislio. No kad je Dražen bio u pitanju, to je bila čista otimačina. Ali da je nismo napravili mi, učinio bi to netko drugi. Dražen je imao jasan cilj, znao je da se s nama može boriti za europski vrh. Šibenka mu je nudila hrpu novca da se vrati, ali nije htio, znao je da tamo nikad neće postati svjetska klasa - objasnio je Novosel.

I pogodio je. Dvije europske krune najbolji su dokaz.

Bili su to dani ponosa i slave, dani kad je Cibona zauvijek ucrtala svoj grb na europsku košarkašku kartu, dani koji se, nažalost, vjerojatno više nikad neće ponoviti. Danas su druga vremena, sve se okreće oko novca, kojeg u našem sportu nema. Pogotovo za takve domete.

- Postojala su tri pravila koja su nam išla na ruku. Prvo, igrači nisu smjeli igrati u inozemstvu prije 30. godine, a izuzeci do 28. Tako se moglo dugoročno raditi s klincima. Drugo, nismo smjeli dovoditi strance, pa su se naši igrači bolje razvijali. Treće, treneri su bili apsolutno zaštićeni. Kad su se uvele licence, klubovi nisu mogli treneru dati otkaz nakon dva poraza jer nisu mogli dovesti drugoga. Ali mi to nismo iskorištavali, nego tražili i stvarali igrače. Došao bih u neko selo jer bih čuo da tamo ima talenata, a tamo je već pet drugih trenera - ispričao je Mirko Novosel.

Zaželimo dobrodošlicu u Kuću slavnih Mirku Novoselu, riječi su koje su 2007. odzvanjale dvoranom u Springfieldu. Te je godine Novosel i službeno ušao u košarkašku vječnost, u klasi s jednim Philom Jacksonom. I njegova će se ostavština prepričavati generacijama. Legendo, počivaj u miru.