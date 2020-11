Imao odijelo koje može izdržati 800 stupnjeva 11 sekundi. Ali on je u buktinji bio 27 sekundi...

<p>U redu sam! Samo sam to htio reći... Dobro, donekle u redu. Hvala vam na svim porukama podrške, javio se na Instagramu u nedjelju navečer francuski vozač Formule 1 <strong>Roman Grosjean</strong> nakon turbulentnog dana u kojem je jedva izvukao živu glavu.</p><p>Sumnjalo se na lomove i mnogo teže ozljede, ali Francuz na kraju može biti zahvalan što je samo ostalo na opeklinama. Jer 29. studeni 2020. godine je za njega 'drugi rođendan'.</p><p>Grosjean se na VN Bahreina u nedjelju sudario s vozačem Daniilom Kvjatom, a taj kontakt je skrenuo njegov bolid i odveo ga u frontalni sudar s ogradom. Grosjeanov bolid se doslovno prepolovio i zapalio, a plamen je izgledao nestvarno. Doslovno je rastalio metalnu ogradu, a nakon nekog vremena Grosjean je uspio iskočiti uz gorućeg bolida.</p><p>To je ono što smo mi vidjeli. No kako je to izgledalo na stazi? Bilo je to 27 sekundi iz pakla. Španjolska Marca je rekonstruirala cijeli događaj, a da nije bilo brze intervencije liječnika Iana Robertsa, tko zna što bi bilo.</p><p>- Nitko dosad nije iskusio pakao kojem smo jučer svjedočili. Haasov bolid se prepolovio, a to je uzrokovalo da se izliju litre goriva iz spremnika - piše Marca.</p><p>To je prouzročilo buktinju nakon što se Grosjean zabio u ogradu. Sam protokol Formule 1 kaže kako vozač u roku od deset sekundi mora napustiti bolid. No pokušajte se staviti u njegovu poziciju. Doživjeli ste ogroman šok, bolid se prepolovio, a vi morate na brzinu reagirati kako bi spasili sami sebe. Francuz je odvezao pojas, ali nije uspio izaći za manje od deset sekundi. Odijelo vozača Formule 1 može podnijeti temperaturu 800 Celzijusovih stupnjeva najmanje 11 sekundi, ali u njegovom slučaju, odijelo je izdržalo puno više. </p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="https://twitter.com/tancredipalmeri/status/1333053063117103105?fbclid=IwAR0ZYwg_PcMYqg52_5z7_zA4k7EglJWSlfJcYlyocKfgm8-y5XN6ZzIYlT0" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>No spasila je brza intervencija liječnika Iana Robertsa. Čim se Grosjean zabio u ogradu, pored staze su se pojavili povjerenik Alan van der Merwe i liječnik Roberts. Postojala je opasnost da bolid eksplodira, ali Roberts je bez razmišljanja uzeo aparat za gašenje, prišao bolidu i počeo gasiti požar. To je spasilo francuskog vozača koji je u tome trenutku izašao iz bolida i uspio otići na sigurno. Na kraju je prevezen u bolnicu.</p><p>- Stigli smo pred prizor kakav nikad ranije nismo vidjeli, ono što se dogodilo nije nešto za što smo trenirali. Auto je bio prepolovljen, nismo ni vidjeli obje polovice od količine plamena. Sreća da je povjerenik imao aparat za gašenje pa smo njime ugasili dio vatre i pomogli Romainu da izađe iz bolida. Rekao sam mu da sjedne kad smo ga izvukli, bio je u šoku. Vizir mu je bio rastopljen, ali on nije stigao u pluća udahnuti puno toksičnog dima pa je prošao bolje od očekivanog. Na kraju je ozbiljno ozlijedio samo ruke i nogu, to je pravo čudo - rekao je Roberts.</p><p>Dobio je opekline na rukama prilikom hvatanja ograde koja je bila pod nevjerojatno visokom temperaturom, ali može biti zahvalan što mu je to jedina ozljeda.</p><p>Bilo je to 27 sekundi pakla koje je Grosjean preživio. I sve to zahvaljujući tehnologiji i munjevitoj intervenciji junaka iz sjene!</p>