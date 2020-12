Bio je tek početak utakmice. Naše su previše brzale u napadu i gubile loptu, a Njemice su nam zabile nekoliko brzih golova. Imale su još jednu priliku. Opet su odjurile u kontru. Julia Behnke bila je potpuno sama, ali naša hobotnica Tea Pijević se raskrilila i skinula joj zicer! I bio je to tek prvi u nizu. Poslije je uslijedio pravi 'lockdown' našeg gola. Nisu nam mogle zabiti iz igre.

POGLEDAJTE VIDEO: Ludnica u našoj svlačionici

Hrvatice su u izvanrednom susretu pobijedile Njemačku 23-20 i plasirale se u povijesno polufinale Eura gdje će u petak od 18 sati igrati protiv Francuske, a sav raskoš talenta pokazala je nevjerojatna Tea Pijević. Skupila je na kraju čak 16 obrana i primila samo 16 golova pa joj je postotak obrana bio na veličanstvenih 50 posto.

A uz to ih je totalno izludila. Branila je s lijevog i desnog krila, skidala je s vanjskih pozicija, uništila ih je i u kontrama. Ma može i obrana licem. A posebno u onom periodu od 13. do 40 minute. Ima specifičan stil branjenja, drugačiji od drugih. Tijekom kontri ostaje na crti, ima svoj način postavljanja tijekom udaraca s krila, i sama je govorila kako su joj prijašnji treneri prigovarali zbog toga, ali to je ono zbog čega je ona posebna. I zašto je ovako začarala naš gol i zaslužena ponijela titulu igračice utakmice.

Da, Njemačka 27 minuta nije znala za gol iz igre. Zahvaljujući njoj i zahvaljujući izvanrednoj obrani. Vukli su ih sedmerci, zabili su čak šest golova zaredom sa sedam metara, ali naša obrana je bila zabetonirana. Iz igre nisu nikako mogli zaprijetiti fantastičnog Tei. U periodu od 30. do 39. minute su bile bez gola, a mi smo za to vrijeme napravili 5-0.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako brani Tea

- Uvijek sam ozbiljna kad igram, ali slavim poslije utakmice. Što mogu reći, ispisale smo povijest. Ženski rukomet u Hrvatskoj napokon je živ. Imale smo malo problema u prvom poluvremenu u obrani, a u drugom sam ponekad pomislila da mogu sjesti na klupu. Apsolutno zaslužena pobjeda - kazala je Pijević nakon povijesne pobjede.

Tea je na ovome turniru fantastična. Nakon šest utakmica je skupila 41 obranu s uspješnosti od 33 posto, a za neke je općenito i uvjerljivo najbolja golmanica turnira.

Ali ona predstava protiv Njemačke... Bila je to prava rapsodija hrvatskog rukometa, rapsodija onoga što je izbornik Nenad Šoštarić godinama tesao u svojoj tvornici. Rijetko tko je vjerovao da naše rukometašice mogu i do pobjede u prvom krugu, otišle su tiho i nečujno, bez ikakve pompe, a napravile su čudo nad čudima.

Izborile su povijesni plasman u polufinale Eura, a sami možete biti svjesni kolika je to senzacija obzirom na to da smo na dva posljednja Eura bili posljednji. I još uz to. Završnica u Danskoj nam je donijela i plasman na SP, a njega nismo vidjeli deset godina!

Naše cure su pokazale zajedništvo, snagu i znanje. I zašto ne bismo vjerovali u medalju? Ako su pale Mađarska, Nizozemska, Srbija, Rumunjska i Njemačka, zašto onda ne bi i aktualne europske prvakinje Francuskinje?

Naše igraju fenomenalno, a u ovim trenucima se čini da nam je samo nebo granica. Naročito uz ovako raspoloženu Teu na golu.