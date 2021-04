Iza njega je naporna i teška sezona u kojoj je prebolio i korona virus, ali Domagoj Duvnjak (32) je očito najspremniji kada je to najpotrebnije. Najbolji hrvatski rukometaš vodi svoj Kiel prema novom naslovu Bundeslige, a u posljednjem susretu 'zebre' su na njegovim krilima pobijedile Melsungen s uvjerljivih 32-26.

Dule je razigravao svoju momčad, bio je, kao i obično, fantastičan u obrani, a stigao je zabiti i osam golova.

Devet golova zabio je Šveđanin Ekberg, a šest golova sjajni Sander Sagosen. Kod poražene momčadi najbolji je bio Hafner koji je zabio sedam, a hrvatski reprezentativac Domagoj Pavlović dodao je dva gola. Marino Marić ostao je bez učinka.

Kiel nakon 24 kola drži drugu poziciju, samo bod je iza prvoplasiranog Flensburga, no čeka ih paklena borba za naslov u sljedećih 12 kola. Uz to, Kiel brani naslov Lige prvaka. U četvrtfinalu ga čeka snažni PSG, a imat će priliku i do trostruke krune jer u polufinalu Kupa igra protiv Lemga.

Iza najboljeg hrvatskog rukometaša je jedna od težih sezona u karijeri. Prebolio je korona virus, a onda je nedovoljno spreman s Kielom u prosincu osvojio Ligu prvaka. Ipak, prisilna dvotjedna pauza ostavila je traga na njemu pa na Svjetskom prvenstvu nije bio pravi. Falio nam je itekako onaj stari Domagoj pa je Hrvatska svoj nastup završila u drugom krugu.

Nažalost, i prije mjesec dana novo reprezentativno okupljanje nije završilo uspješno. Kauboji se nisu uspjeli plasirati na Olimpijske igre u Tokiju, a bez karte smo ostali u doslovno posljednjim sekundama kada je Portugal zabio za pobjedu protiv Francuske.

Iza njega su teški dani, a završnicu sezone će dočekati u najboljoj formi. S takvim Duvnjakom Kiel je s razlogom glavni favorit za naslov. I upravo zbog toga još više žalimo što nas neće biti u Tokiju...