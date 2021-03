Nogometaš Milana Zlatan Ibrahimović (39) u medijima rijetko govori o privatnom životu zbog čega mu se često pripisuju razne afere, ali njegovo srce pripada bivšoj manekenki Heleni Seger (50).

Šveđanka je čak 11 godina starija od Ibrahimovića, a u jednom od intervjua opisala je kako ga je upoznala.

- Imao je 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu toliko je loše parkirao Ferrari da nisam mogla s Mercedesom izaći s parkinga. Samo sam vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo - izjavila je nekadašnja manekenka kojoj je Ibrahimović podario svoje srce.

Zlatan i Helena imaju dva sina, Maximiliana i Vincenta, ali se nikada nisu vjenčali. Seger je objasnila zbog čega su odlučili ne izreći sudbonosno 'da' jedan drugome.

- Vjenčanje mi može slomiti osjećaj neovisnosti. Jednostavno ne želim biti poznata kao supruga nogometaša ili pobjednica natjecanja u ljepoti. Mislim da ljudi ne znaju koliko sam učila, radila i borila se - zaključila je životna partnerica Zlatana Ibrahimovića kojeg su tijekom čitave karijere povezivali s mnogim ženama.

Jedna od njih je sportska novinarka Diletta Leotta s kojoj je surađivao na snimanju reklama, a talijanski mediji pisali su da između njih dvoje ipak postoji nešto više.

Na kraju se ispostavilo da je sve bio samo dobar trač, a Zlatanova legendarna izjava, odnosno odgovor na novinarsko pitanje kakve žene voli, govori koliko zapravo obožava Helenu.

- Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu - izjavio je Šveđanin koji sa svojom odabranicom ima jedan netipičan odnos manekenke i nogometaša.