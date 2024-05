Kako se Rijeka sa šampionskim gardom raspala u mjesec dana?

Bila je to uraganska Rijeka. Do 28. travnja, gledajući ovu godinu, imala je 12 pobjeda i tek jedan poraz, onaj od Dinama iz penala u sudačkoj nadoknadi. U jednom trenutku imala je devet pobjeda u nizu i nadrealnu gol razliku 17-0, a gol iz igre nije primila tri mjeseca.

Navijači su bili uvjereni da je ovo ta sezona u kojoj će osvojiti drugi naslov prvaka u povijesti, dizali su u nebesa Marka Pjacu, Marca Pašalića, osebujnog Željka Sopića koji je javnost zabavljao prepotentnim ponašanjem i bahatim izjavama. A onda se dogodila Lokomotiva. Poraz nakon kojeg se sve raspalo.

Rijeka je te večeri u Kranjčevićevoj izgledala potučeno od nogu, moglo je biti i uvjerljivije od konačnih 3-1, a te noći su, kako se ispostavilo, oprostili od naslova prvaka. Jer nakon toga je sve krenulo naopako. Uslijedili su porazi od Dinama na Rujevici, Varaždina, Osijeka pa potom i novi poraz od 'modrih' u finalu Kupa za totalni raskol u završnici sezone koja je obećavala.

Koji je razlog raspada riječkih šampionskih ambicija?

Rijeka je ove sezone letjela na krilima nevjerojatne Sopićeve energije. Bilo je to gorivo za cijelu momčad, galvanizirao je igrače i motivirao, često nailazio na osude javnosti zbog bahatih izjava i nekorektnog ponašanja prema novinarima, ali on je nastavljao po svome. Kao da ga je to hranilo, a na kraju mu se to obilo o glavu.

Kada se ugasio on i ostao bez energije, ugasila se i Rijeka. U završnici sezone izgledao je nervozno i ne više tako samouvjereno kao prije utakmice protiv Lokomotive. To je utjecalo i na cijelu momčad.

Marko Pjaca i Marco Pašalić predstavljat će Hrvatsku na Europskom prvenstvu u Njemačkoj, ali jasno je kako su se obojica provukla kroz ušicu igle. Svaka im čast na pozivu, ali treba biti realan i reći da su obojica podbacila u proljetnom dijelu sezone. Jako dugo se Rijeka provlačila, stoperi su zabijali i donosili im pobjede, ovaj dvojac bi tu i tamo zabljesnuo. I bila je to prikrivena fasada sve do završnice sezone kada su oni trebali preuzeti odgovornost, ali su u potpunosti zakazali. Pjaca je ove sezone u 27 utakmica zabio sedam golova i četiri puta asistirao. Na proljeće je zabio četiri gola, od čega tri iz penala.

Pašalićev učinak još je mizerniji. U cijeloj sezoni zabio je šest golova i dvaput asistirao pa ako ćemo i realno, završio je na popisu na Euro zbog sjajnih nastupa u jesenskom dijelu sezone. Na proljeće je zabio tek dva gola, Hajduku i slabašnom Rudešu. Preslabo za igrača koji od kojeg Dalić očekuje da mu bude džoker u Njemačkoj.

I nisu samo oni zakazali. Mirko Marić došao je u Rijeku da bude kotačić u borbi za naslov, ali je zabio tek tri gola. Franjo Ivanović je krajem prošle godine bio blizu reprezentacije, ali na terenu je neprepoznatljiv. Za Tonija Fruka se raspitivao čak i PSG, asistirao je čak 14 puta u HNL-u, ali nije postojao u ključnim utakmicama. Bez vrhunskih izdanja najboljih igrača teško Rijeka može do trofeja, a to je pokazala i završnica sezone.

I ne manje bitno, posljednjih dana pojavile su se glasine o narušenim odnosima u svlačionici Rijeke.

- Ne želim takve gluposti komentirati. Niti sam čitao niti znam išta o tome. Englezi kažu za takve stvari smeće. To je vijest u rangu one da odlazim u Aberdeen, baš glupost - rekao je Sopić uoči utakmice s Dinamom na tu temu.

No, izjave nakon finala Kupa sugeriraju kako ipak nije sve bajno i krasno kako je pokušavao prikazati trener Rijeke. Sopić je rekao kako je Pjacu izvadio na poluvremenu zbog bolnih koljena, a igrač tvrdi kako se osjeća sjajno i da razlog nisu koljena.

- Nemam problema s koljenima, osjećam se jako dobro i mislim da se dugo nisam ovako dobro osjećao što se tiče koljena. Definitivno nije zbog toga. Nisam tražio zamjenu, to je trenerova odluka, makar nisam siguran zašto, ali nisam ni čuo njegovu izjavu - kazao je Marko Pjaca.

Kritizirao je i napadače.

- Ne igramo uvijek dobar nogomet, ali prvi napadač nekad mora riješiti utakmicu. Morate imati nekoga tko može riješiti utakmicu kad ne ide. Ne mogu dečkima ništa zamjeriti, ali kada Dinamo može stvoriti šanse i zabiti gol... - kazao je Sopić.

Bez obzira na razočaravajući kraj sezone, predsjednik Damir Mišković je zadovoljan onime što je njegova momčad pokazala, ali sudbinu trenera nije htio komentirati. Jasno je kako i ovog ljeta slijedi pospremanje svlačionice jer jako puno igrača je u izlogu. Od Nediljka Labrovića, Stjepana Radeljića, Nike Galešića, Veldina Hodže, Tonija Fruka, Marka Pjace, Marca Pašalića. Svi su oni u izlogu i očekuje se novac koji će klubu omogućiti financijsku stabilnost.

I upravo zato ovo je bila ogromna prilika za Rijeku da se opet domogne dvostruke krune. Pitanje je kada će opet ovakvu količinu kvalitete imati na okupu...