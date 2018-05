Kako se sudbina narugala sucu koji je dao tri žuta Šimuniću...

Engleskog suca Grahama Polla dugo ćemo se sjećati. Svojim odlukama kumovao je pobjedi Hrvatske protiv Italije 2002. na Mundijalu u Japanu i Južnoj Koreji.

Talijanima je sudac poništio dva gola pa je završilo 2-1. S njim smo se susreli i na sljedećem Svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj kad nam je sudio odlučujući meč za prolaz protiv Australije (2-2).

I u toj utakmici zabunom je dao tri žuta kartona Josipu Šimuniću. Tek nakon toga ga je isključio što je izazvalo urnebes u svijetu nogometa.

Slatko mu se smijao australski golman Mark Schwarzer, u toj utakmici rezervni golman Australije. Graham i Mark znali su se jako dobro iz Premiershipa budući da je australski golman dugi niz godina branio u Engleskoj.

Bez obzira na to, Poll mu se - rugao.

- Moje iskustvo s njim je nevjerojatno. Protiv Hrvatske izbornik me ostavio na klupi pa sam se sa strane zagrijavao s trećim golmanom. Pored nas je prošao Graham Poll sa svojim pomoćnicima. Pitao sam ga kako je, a on me pogledao podcjenjivački i rekao da sam na klupi. Zatim je nastavio trčati. Osjećao sam se nekako poniženo u tom trenutku, a zatim je na utakmici naš golman Kalac napravio veliku grešku. Potom je Poll napravio veliki broj pogrešaka na utakmici i utjecao na rasplet utakmice - prisjetio se poznati golman pa nastavio:

- Htio sam otići do njega nakon utakmice i reći mu: Znaš što? Ja ću se vratiti na teren već sljedeću utakmicu, a ti ideš doma avionom! Ipak, odustao sam od te ideje - pričao je uz smijeh australski golman.

Italija je kasnije izbacila Australce, Schwarzer je branio tu utakmicu. Fifa je poslala Grahama Polla doma nakon utakmice Hrvatske i Australije...

Pa se ti rugaj, Grahame...