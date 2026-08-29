ISTRA DINAMO 2-2 Ocijenite sve igrače s utakmice 5. kola HNL-a između Dinama i Istre
OD 1 DO 5
Kako su igrali? Ocijenite igrače Dinama nakon remija s Istrom
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Dinamo i Istra odigrali su 2-2 na Aldo Drosini. Domaći su dva puta vodili, a "modri" su se spasili poraza pred kraj utakmice. Za IStru su zabili Hamza Jaganjac i Dukan Ahmeti, dok su za goste iz Zagreba pogađali Dion Drena Beljo i bivši igrač Istre, Smail Prevljak.
Ocijenite igrače Dinama od 1 do 5.
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