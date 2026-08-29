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Kako su igrali? Ocijenite igrače Dinama nakon remija s Istrom

Piše 24sata,
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Kako su igrali? Ocijenite igrače Dinama nakon remija s Istrom
Istra 1961 i Dinamo sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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ISTRA DINAMO 2-2 Ocijenite sve igrače s utakmice 5. kola HNL-a između Dinama i Istre

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Dinamo i Istra odigrali su 2-2 na Aldo Drosini. Domaći su dva puta vodili, a "modri" su se spasili poraza pred kraj utakmice. Za IStru su zabili Hamza Jaganjac i Dukan Ahmeti, dok su za goste iz Zagreba pogađali Dion Drena Beljo i bivši igrač Istre, Smail Prevljak.

Ocijenite igrače Dinama od 1 do 5.

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