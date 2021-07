ITALIJA

Gianluigi Donnaruma - 10 - Heroij!! Koju ocjenu dati golmanu koji obrani tri penala?! Čista desetka. Talijani mu za nastup u finalu moraju podići spomenik.

Giovanni Di Lorenzo - 6 - Luke Shaw se prošetao po lijevoj strani i ostao nepokriven. Imao je vremiena, da je htio, i primiti loptu, zaustaviti.. Morao je biti koncentriraniji u prvim minutama, ništa nije gore nego primiti ovakav gol u finalu Eura.

Leonardo Bonucci 8 - 109. utakmica za Italiju, 18. na Europskom prvenstvu, ispred njega samo Portugalci Ronaldo, Pepe i Moutinho.Postao je Talijan s najviše nastupa na Europskim prvenstvima. Maestralan u obrani, odlična u prekidima, kad već nije išlo talijanskim napadačima, uzeo je stvari u svoje ruke i zabio za izjednačenje.

Giorgio Chiellini 8 - On i Bonucci kao prst i nokad. Ono što su nekad bili Maldini i Baresi, to su danas on i Bonucci. Sve stigne zatvoriti, potpuno zaustavio engleske napadače. Tako se igra finale. I za njega Englezi traže crveni karton, nakon što je za dres povukao Saku...

Emerson - 6 - (do 118. minute). Niti jedan upotrebljiv centaršut, niti jedno probijanje, za lijevog bočnog se očekuje da probije stranu, pošalje nekoliko upotrebljivih centaršuteva, od njega to Italija nije dobila. Čak i kad je zavaljao Maguiera i trebao pucati, oklijevao je i pokvario dobru šansu. U drugom dijelu nešto bolji, ali nije imao dobar učinak.

Alessandro Florenzi - (od 118. minute) - teško ga se može ocijeniti za te dvije minute, koliko je proveo na terenu. Ušao kao lijevak na desnu stranu, nešto poput Spinazzole...

Nicola Barella - 5 (do 54. minute) - Nije to bila njegova večer. Te 54 minute koje je proveo na terenu, mogao je bolje popuniti. Tek kad je izašao i ušao Cristante Talijani su iali posjed čak 71 posto, pritisnuli Engleze i bilo je pitanje kad će zabiti gol.

Bryan Cristante - 6.5 (od 54. minute) - Vezni igrač Rome unio je živost u drugom dijelu, apsolutno odradio zadaću s prebacivanjem. Dvadesetak minuta prije kraja Mancini ga pozvao na razgovor i zapljeskao mu.

Jorginho - 7.5 - Najbolji igrač Italije na Euru. I u finalu je bio odličan, pretrčao je najviše, zaustavio engleske veznjake, kreirao akcije... Kad je u 23. minuti napustio teren, kako bi mu se ukazala pomoć, Mancini se ukočio od straha. Srećom za Talijane, vratio se...U produžecima imao dosta sreće da nje dobio crveni karton zbog starta na Grealishu. Engleski mediji su kipili od bijesa jer nije pocrvenio. U raspucavanju je mogao donijeti Italiji naslov, ali je promašio.

Marco Veratti -7 (do 96. minute) Nekako nevidljiv u fazi napada, ali dobio gotovo sve dvoboje u sredini terena, poptuno neutralizirao engleske kolege, drugo poluvrijeme odlično dirigirao veznim redom. Toliko se natrčao da početkom produžetaka nije mogao stajati na nogama. Umor je učinio svoje, a ionako nije bio sto posto spreman.

Manuel Locatelli (od 96. minute) - Odigrao solidno, ništa senzacionalno za pohvaliti niti za pokuditi. Manciniju su zamjerali zašto ga uopće vodi na Euro, ali odigrao je korektno.Na kraju je izbornik bio u pravu jer je postao europski prvak.

Federico Chiesa - 7.5 (do 86. minute)- Trudio se i bio je najopasniji igrač na terenu. Kad je vidio da ne ide, da su njegovi napadači bez lopte vraćao se u krilo Bonucciju i Chielini kako bi primio i iznio loptu. Vjerojatno najbolji talijanski igrač u finalu. Šteta što je zbog ozljede morao napustiti teren

Federico Bernandesci 6.5 (od 86. minute) - Jedan Federico ušao, drugi izašao. Samo, ovaj što je izašao je bio sjajan,ovaj koji je ušao ni približno toliko dobar i opasan.

Ciro Immobile (do 54. minute) - 5 - Nevidljiv. Teško je mogla Italija bilo što očekivati u prvih 54 minuta kad im glavni napadač praktički ne dodirne loptu. Možda jedna od njegovih najlošijih utakmica u talijanskom dresu.

Domenico Berardi (od 54. minute) - 6 - Imao je sjajnu priliku kad je došao do lopte prije Pickforda. Šteta, trebao ju je samo taknuti i vjerojatno bi bio gol. U raspucavanju prvi pucao i zabio.

Lorenzo Inisgne 6.5 (do 91. minute) -. Talijani su imali posjed, ali Insigne nije ništa senzacionalno napravio. Od njega se očekivalo da će napraviti igrača više, da će driblingom nešto napraviti. Nije bio loš, ali pravi Insigne može više.

Andrea Belotti 5 (od 91. minute) - Ništa značajnije nije napravio. Imao je jedan udarac, a to je otišlo pet metara od gola. Na ovom Euru razočarao, nije ni čudo što još igra u Torinu, možda jednostavno nije igrač za neki veći klub. Na kraju je još promašio penal, pucao traljavo...

ENGLESKA

Jordan Pickford - 8- - Uh, obranio odličnu šansu Talijana u 55. minuti, Insigne je pucao s nekoliko metara s lijeva, iskosa... Odlično reagirao, ali dio ide i na dušu Insignea, koji je pucao ravno u Pickforda. U 63. sjajno obranio udarac Chiese. I u raspucavanju je bio odličan, obranio dva penala, ali je njegova momčad zapucala tri.

Kieran Trippier - 6.5 - (do 70. minute) Desna strana Engleske bila je odlična, talijanski izbornik cijelo prvo poluvrijeme nemoćno je mahao rukama jer talijanska lijeva strana napada nije mogla ništa, bili su potpuno bespomoćni. Stigao i prema naprijed asistirati za gol, sjajno vidio na lijevoj strani natrčalog Shawa.

Bukayo Saka (do 70. minute) - 6 - Zamislite kako se osjeća dječak od 19 godina koji puca posljednji penal? Izbornik Southgate nije smio takav pritisak staviti na leđa tinejdžera. Slično je napravio i Slaven Bilić u četvrtfinalu Eura 2008. protiv Turske, kad je u raspucavanje poslao tada mladog Rakitića, a izostavio kapetana Niku Kovača.

Kyle Walker 7 (do 120. minute) - Odličan! Vrlo se lako odhrvao visokom presingu Talijana, precizan u dodavanjima, mirno je iznosio loptu. Nažalost, sve to u prvom dijelu, u drugom kao i većina njegovih suigrača, nemoćno gledao kako se Talijani dodaju i dolaze pred gol.

Jadon Sancho (od 120. minute) - Kakav loš odabir Southgatea. Ubacio njega i Rashforda u 120. radi penala, a obojica promašila.

John Stones 6 -- Kada na cijelom Euru primite dva gola, onda znate da ste odigrali dobro. Evo, takav je bio Stones i u finalu.Dobar, nije to bilo ništa specijalno i nešto što će se pamtiti.

Harry Maguire - 6 - Dobro igrao, ali pod pritiskom Talijana nije moga izdržati. U raspucavanju savršeno izveo penal, ali je zakasnio kod gola Bonuccija i zato ne može dobiti veću ocjenu od šestice...

Luke Shaw - Zabio prvi gol u 16 nastupa za Englesku. Da je mogao birati bolji trenutak, ne bi ga izabrao. Uostalomz, ušao je u povijest kao strijelac najbržeg gola u povijesti finala Europskih prvernstava. Probajte zamisliti kako je zabiti prvi gol u karijeri u dresu Engleske, za vlastitu domovinu pred vlastitim navijačima u finalu Eura...

Kalvin Phillips - 5 - Što reći o veznom igraču kad protivnik u 90 minuta ima 70 posto loptu u nogama? Potpuno podbacio, možda ga je Southgate trebao ranije zamijeniti, kad je vidio da vezni red ne može doći do lopte. Zovu ga Pirlo iz Yorkshirea, sličan je Pirlu kao konj nosorogu.

Declan Rice - 6.5 (do 74. minute) - Fenomenalno prvo poluvrijeme, zatvarao sve, stigao sve, stavio u džep talijanske veznjake... To su oni igrači koji rade sav posao u veznom redu, a često nisu adekvatno ocjenjeni ili nagrađeni...Niti u jednom trenutku u prvom dijelu Talijani nisu bili opasni. No u drugom dijelu niti približno dobar kao u prvom, zato je i zamijenjen.

Jordan Henderson 6 (od 74. minute) - Nije igrač zbog kojeg ćet kupiti ulaznicu. Veliki radnik, trkač, no rijetko od njega možete očekivati neočeivano, kao što smo mogli kod Ronaldinha, Maradone, Ronalda itd... Trči, trči i samo trči. Ako ništa drugo, dobije uvijek pola ocjene više zbog zalaganja. Southgate ga izvadio i ubacio Rashforda jer Henderson nije čak ni za penale.

Marcus Rashford (od 120.minute) - Southgate ga je ubacio radi penala, ali se pokazala kao loša odluka jer je promašio. Pogodio je stativu. A zamislite kako se osjećate kad vas izbornik ubaci radi penala, a vi promašite...

Mason Mount 6 (od 99. minute) - U drugom dijelu pao kao i cijela Engleska. Od njega se očekivalo da zaustavi talijanske veznjake, no nije učinio.

Jack Grealish 6 (od 99.minute) - 6 - Engleski mediji i navijai zazivali njegov ulazak u igru. "Ovo je utakmica za Grealisha, Gary, ubaci ga u igru", objavio je BBC u 70. minuti utakmice. Southgate ih je djelomično poslušao, ubacio ga je u 99. minuti umjesto Mounta. E, sad, možda je trebao pucati penal...

Harry Kane - 6.5- Iako nije zabio gol, bio je najbolji engleski igrač. Kod prvog gola je sjajno vidio Trippiera, koji je bio u naletu. Vraćao se po lopte na svoju polovicu, iznudio nekoliko prekršaja, bio je prvi branič u obrani, nakon gola se povukao iza lopte i maestralno je čuvao. Čini se da nije imao niti jedno loše dodavanje. Zabio u raspucavanju.

Raheem Sterling - 6 - Trudio se, ali nije bio opasan. Nije to bila njegova večer. Imao je jednu polupriliku, ali je pucao ravno u golmana. A kad ne igra Sterling, teško Engleska može očekivati nešto više. Euro je otvorio sjajno, golom protiv Hrvatske, ali u finalu je zakazao.