Kako su otišli milijuni: Varao je suprugu u spremištu za metle

Jedna od najluđih priča, ujedno i odgovor iz naslova o barem jednom dijelu milijuna bez kojih je ostao, ide ovako: Becker, nekoliko piva, ruska mafija i konobarica koja mu se javila devet mjeseci kasnije

<p>Samo od turnirskih nagrada i sponzora zaradio je preko 55 milijuna eura, osvojio je skoro sve, 1991. godine bio je prvi igrač svijeta, a njegovi leteći voleji postali su simbol i prepoznatljiv znak koji ga je krasio. </p><p><strong>Boris Becker (52)</strong> imao je sve, a danas, ako gledamo financijsku stranu, nema gotovo ništa. Nijemac je proglasio bankrot. E sad, kamo su otišli svi ti milijuni?</p><p>Recimo, zna se za 15-ak bez kojih je ostao zbog nekoliko piva, atraktivne konobarice, spremišta za metle i DNK testa. Boris i <strong>Barbara Feltus</strong> oženili su se 1993. godine i imaju dvoje djece. Kad je Barbara drugi put bila trudna, bili su u Londonu. Boris ju je odveo u bolnicu i bio je uz nju dok su trajali trudovi.</p><p>Posjete su završile, <strong>Barbara </strong>je morala ostati, a Boris se vratio u hotel. Stao je u londonskom restoranu u kojem je naručio nekoliko piva, a poslužila ga je izvjesna Angela Ermakova, Ruskinja koja je kasnije postala manekenka i model. </p><p>- Ne znam što me odvuklo u mrak. Znam samo da smo završili u nekakvom spremištu za metle. Sljedeće jutro otišao sam Barbari u bolnicu, spakirali smo stvari i otišli iz Londona - otkrio je Becker u autobiografiji. </p><p>Osam mjeseci kasnije stigao mu je faks s potpisom gospođice Ermakove i viješću da će postati otac.</p><p>Ubrzo se rastao od Barbare i tu je odgovor na pitanje gdje je otišao dio zarade. Naime, barem 15 milijuna morao je dati svojoj bivšoj ženi koju je trudnu varao s konobaricom u japanskom restoranu.</p><p>Engleskim tablodima u to je vrijeme priča sjela kao budali šamar.</p><p>Postojale su razne verzije. Jedna je bila da je u sve upletena ruska mafija koja je preko atraktivne konobarice ucjenjivala tenisača pa do one u kojoj je Ermakova sama sebe oplodila zadržavši Beckerovo sjeme nakon oralnog seksa.</p><p>Nijemac je isprva odbijao priznati dijete, koje je jako sličilo na njega.</p><p>Pristao je na DNK test i na kraju priznao da je dijete njegovo.</p><p>- Preuzimam odgovornost za malu Annu. Brinut ću se za nju i pružit ću joj sve što treba. Djeca su najvažnija, napravit ću sve da odraste sretna - rekao je tada Becker, koji je 2008. kratko bio zaručen za Alessandru Meyer Wölden, čiji je otac bio njegov menadžer.</p><p>No to nije potrajalo.</p><p>Već sljedeće godine oženio je nizozemsku manekenku <strong>Sharlely Kerssenberg</strong> s kojom ima sina Amadeusa. </p><p>- Zašto me žene smatraju privlačnim? Nemam pojma. Nisam pretjerano lijep, niti previše bogat, nisam Adonis, a niti muškost mi nije nešto posebno. Mislim da mi muškarci nismo stvoreni za monogamiju - rekao je svojedobno Boris.</p><p>Nije bio Adonis, ali igrao je bogovski. Jedan od najdominantnijih tenisača kraja 80-ih osvojio je Wimbledon kao 17-godišnjak, najmlađi koji je osvojio jedan od najprestižnijih Grand slam turnira. Proporcionalno rastu slave, raslo je i zanimanje žena za Borisa Franza Beckera. Žene je mijenjao kao loptice, a izlete u druge krevete skupo je platio. </p>