Nevjerojatni Andrej Kramarić je prije šest dana s dva gola protiv Kölna postao Hrvat s najviše golova (73) u Bundesligi skinuvši velikog Ivicu Olića, a sada je to još podebljao. I to protiv najtežeg mogućeg protivnika. Aktualnog njemačkog i europskog prvaka. No, njemu je nebitno.

Bayern München pobijedio je 4-1 Hoffenheim u 19. kolu Bundeslige, a jedini gol za goste zabio je naš Andrej Kramarić. Bavarci su poveli preko Boatenga i Müllera u 32. i 43. minuti, ali Hoffenheim se nije predao već je uzvratio samo tridesetak sekundi kasnije.

Gosti su sjajno izbacili Beboua na desni bok duplim pasevima, on je ubacio u peterac gdje je bio Kramarić koji je efektno i neobranjivo pogodio pored Manuela Neuera.

To mu je čak peti gol u posljednje tri utakmice, a ukupno 13. u prvenstvu u 15 utakmica te 18. u cijeloj sezoni. Bavarci ga nisu zaboravili, u rujnu im je utrpao dva gola u pobjedi Hoffenheima 4-1.

Tada je porastao interes za hrvatskog reprezentativca, Bavarcima je falila zamjena za Lewandowskog i htjeli su dovesti Andreja, ali na kraju nije došlo do dogovora i u München je došao Choupo-Moting, Krama je ostao u Hoffenheimu gdje i dalje neumoljivo trpa. Ovo mu je čak 88. gol u 180. nastupu.

U nastavku je Bayern prebacio u višu brzinu pa golovima Gnabryja i Lewandowskog uzvratio Krami i Hoffenheimu za težak poraz iz rujna i pobijedio 4-1.