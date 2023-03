'Kako zaustaviti čudesni hrvatski trio u vezi? Pa cijeli tjedan to planiram, najbolji su'

Izbornik Walesa Rob Page napravio je za naše prilike neuobičajen potez. Naime, uoči utakmice s Hrvatskom odlučio je odraditi jutarnji trening u Cardiffu, a njegovi će igrači osjetiti travnjak prvi put tek u subotu, na zagrijavanju uoči utakmice.

A loše vijesti stigle su za velšku reprezentaciju dan uoči utakmice. Za nju je otpao ponajbolji igrač Brennan Johnson.

- On je želio igrati, željeli smo mu pomoći koliko možemo, ali tako je kako je, moramo se koncentrirati na utakmicu s vrlo jakim suparnikom i na igrače koje imamo na raspolaganju. On je igrao u petak za svoj klub, frustrirani smo što klub nije vodio računa o njemu i što ga nemamo, ali idemo dalje, nećemo na njega moći računati ni u utorak.

Nova era bez Balea

Koliko je to veliki udarac za vas?

- On je jedan od naših najboljih igrača u kontra napadu, ali što je tu je, igrat ćemo s onima koje imamo na raspolaganju. Imamo nekoliko svježih lica koja su nam donijela novu energiju koju ćemo prenijeti na teren sutra.

Foto: Carl Recine/REUTERS

Koliko bi pozitivan rezultat bio dobar za vas?

- Prije par mjeseci Hrvati su bili treći na svijetu, imaju trojicu ponajboljih veznjaka na svijetu, vjerujem da će naših početnih 11 moći odgovoriti na zahtjeve utakmice, ali imat ćemo mladu klupu. Stadion izgleda jako lijepo, čujem da će biti preko 30.000 navijača koji će stvoriti sjajnu atmosferu.

Kako zaustaviti Modrića, Kovačića i Brozovića?

- Planiramo to cijeli tjedan. Oni su najbolji trio veznjaka na svijetu. Jednu stvar sam naučio gledajući Mundijal, da ne mogu garantirati rezultat, ali mogu garantirati da ćemo dati sve od sebe, da ćemo odigrati na visokom nivou.

Foto: Igor Kralj/Pixsell

Kakav je kapetan Aaron Ramsey?

- Jako sam zadovoljan kako on to radi, ponosan sam na njega, istupio je i ponosan je na tu novu ulogu. On je odgovoran za mlade igrače, za novu generaciju, vodi ih kao uzor i prvoklasan je.

Kakva su vaša očekivanja?

- Plasirali smo se na tri uzastopna velika natjecanja i više nas ne zadovoljava samo plasman. Dolaze mladi, gladni igrači iz Premiershipa, neki igraju u Championshipu na visokom nivou, i očekujemo da se plasiramo u Njemačku. U svaku utakmicu ulazimo po pobjedu i po tri boda, tako ćemo i sutra, i protiv Latvije...

Luka Modrić je rekao da odlaskom Balea sada više morate igrati momčadski?

- Gareth ne bi bio Gareth bez ostatka momčadi, ali tako je kao je, moramo bez njega. Ima igrača koji su budućnost Welsa i koji će ga u budućnosti zamijeniti i ići na pobjedu u svakoj sljedećoj utakmici, ali bi bili zadovoljni s četiri boda također.

Foto: LEE SMITH

Je li prednost igrati s Baleom ili bez njega?

- On je nevjerojatan igrač, ali ako želiš igrati neki drugačiji stil nogometa, koji traži određeni intenzitet onda je to lakše bez njega, naravno, uz sav respekt prema njemu kao vrhunskom igraču koji nam je jako puno donio i koji je sjajan u nekim drugim segmentima igre.

Velšani s velikim nadama dolaze na Poljud

Jeste li motivirani odigrati dobru utakmicu i nositi se s brončanima sa SP?

- Respektiramo Hrvatsku, ali ja sam fokusiran samo na svoju momčad. Ako dobro odgovorimo defenzivno, bit će to velika prednost za nas.

Znate li kakva vas atmosfera čeka?

- Pričali smo s vozačem i kazao nam je da će biti preko 30.000 gledatelja. Atmosfera će biti naelektrizirana, ali i naših 1.800 navijača će dati podršku.

Novi kapetan Walesa Aaron Ramsey osvrnuo se na svoju novu ulogu.

- Ovo je brilijantno i pozitivno iskustvo. Momci su me dobro prihvatili, mlada je ovo momčad ali puna talentiranih igrača.

Kako bez Balea i Johnsona?

- Svaki dobar igrač kojeg nemate vam nedostaje. Ali to je prilika da ostali pokažu što mogu. Mi znamo što nas čeka i nadamo se da možemo pokazati svoju snagu.

Kako planirate neutralizirati najbolju trojku veznjaka na svijetu?

- Ono što Modrić radi u svojim godinama je nevjerojatno inspirativno. Nadamo se da ćemo uspjeti. Mogu li ja tako dugo? Uživam u nogometu, vidjet ćemo...

Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS

Ovo je nova momčad, puna novih imena?

- To je tako, novi ciklus, blagoslovljeni smo velikim brojem novih mladih igrača koji mogu istupiti na veliku scenu i pisati novu povijest. Sutra očekujemo dobru utakmicu.

Što ćete reći suigračima na izlasku iz svlačionice?

- Najvažnije je da odigramo dobro, a rezultat će doći sam po sebi. A što se tiče govora suigračima, reći ću im isto što sam i ja slušao godinama od mojih kapetana. Svi znamo što znači igrati za Wales, a ja ću im pokazati svojim primjerom da je zajedništvo najvažnije.

Očekujete li da ćete se plasirati?

- Znamo s kim igramo, teška je skupina ali moramo se koncentrirati na sebe. Bili smo uspješni na zadnjih nekoliko kvalifikacija i nadam se da ćemo biti i ovoga puta. Neka poznata lica nisu više tu, ali neka nova lica jesu i sada moraju pokazati da zaslužuju svoje mjesto. Bit će teška utakmica, Hrvatska je jako uspješna u zadnjih nekoliko natjecanja, iskusna su momčad, bit će teško, ali mi moramo pokazati naše kvalitete. Veselimo se ovom testu i nastavku kvalifikacija, naravno da vjerujem u prolaz.

