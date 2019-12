'Kako zaustaviti Messija? Pravi čovjek za to bio je Kovačić...'

Mateo Kovačić posljednjih tjedana igra možda i najbolji nogomet karijere. Svjećice na toj torti bila su dva gola koja je zabio u razmaku od deset dana, a prije toga nije 1033.

A upravo je Kova bio tema medijske konferencije kilometrima daleko - u Madridu. Ususret sutrašnjem El Clasicu Barcelone i Real Madrida.

Zinedineu Zidaneu ovaj će biti prvi nakon povratka na Realovu klupu, na kojoj je upravo Kovačić ranije bio njegov plan za čuvanje Lionela Messija. Ispao je pronicljiv u kolovozu 2017. godine u Superkupu koji su Madriđani uzeli pobijedivši 3-1 pa tri dana kasnije s 2-0, ali polako je ugašen kad je Barca s 3-0 pokorila Santiago Bernabeu četiri mjeseca kasnije.

- Tada smo se s Mateom Kovačićem bili odlučili da on čuva Messija. On je pravi čovjek za to. No danas je drugo vrijeme, druga utakmica, druga priča pa ćemo vidjeti što ćemo učiniti - izjavio je Zidane.

- U tim utakmicama uvijek moraš pokazati svoje najbolje izdanje, i to tijekom svih 90 minuta. Ne mislim da će ulogu igrati to što je utakmica u Barceloni.

Real i Barca trebali su originalno igrati 26. listopada, no zbog nereda u Kataloniji to nije bilo izvedivo. Sada, gotovo dva mjeseca kasnije, izjednačeni su 35 bodova, a Real nije izgubio u posljednjih 11 utakmica. Barca, pak, nije u posljednjih 6, a pod Valverdeom je od 141 utakmice u njih 130 imala veći posjed lopte od protivnika.

- Ne brine me posjed lopte, u utakmici će biti puno stvari. Mi moramo pokazati svoje najbolje izdanje. To je sve - lakonski će Zidane.