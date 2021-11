Zamislite dogodi se čudo i nekako se sprijateljite s Leom Messijem. Prijateljstvo napreduje i jednu večer vas Leo pozove kod sebe na večeru. U glavi vam je 1000 pitanja, ne znate što točno očekivati, kako se ponašati... Pa ćemo vam malo olakšati u slučaju da vam se posreći.

Prva stvar koju trebate napraviti je skinuti cipele na ulazu u kuću. Messi je odgojen s tim pravilom i striktno ga se drži.

- Čim dođem kući prva stvar je da obavezno skinem obuću na ulasku u kuću. Radim to i kad dođem kod drugih u goste. Jednostavno, to mi je navika neka - rekao je jednom prilikom argentinski čarobnjak.

Okej. Prvu prepreku ste savladali. Sad vi i Leo šetate njegovom vilom, šalite se i čekate večeru. Trebate nekako ubiti vrijeme... Televizor je ogroman, ali Messi nije za to.

- U mojem domu ne gledamo televiziju i ne vrtimo programe. Eventualno kad je neka utakmica. Ostatak vremena volim gledati serije po streaming servisima. Običnu televiziju ne pratimo - priznao je jednom Leo.

A kad vas Messi pozove na večeru, ne morate se brinuti da ćete ostati gladni, kao što se to znalo događati gostima Cristiana Ronalda.

Na svakodnevnom meniju je puno voća i povrća te dominira maslinovo ulje. Ali bez dobrog odreska ne ide...

- Bježi od svega što je prskano ili na bilo koji način kontaminirano pesticidima ili herbicidima. Ta hrana je smrt za profesionalne sportaše. Argentinci i Urugvajci previše vole jesti crveno meso. Mislim da ta dva naroda jedu najviše mesa na svijetu, a na to treba pripaziti - ispričao je jednom prilikom talijanski nutricionist Giuliano Poser koji je surađivao s Argentincem.

Messi i sam obožava biti 'roštilj-majstor' pa za večeru često bira asado (vrsta argentinskog jela s roštilja) ili neku talijansku tjesteninu. Ali neće na tome stati. Više puta je priznao kako obožava slatko, ali da nastoji ne pretjerati.

- Sladoled, čokolada, kolači...Zapravo bilo što slatko - rekao je Leo.

Iako ima sve što poželi i na računu još oko 600 milijuna eura za dodatne podvige, priznao je kako mu nekad sve to stvara probleme.

- Živim sasvim normalan život sa svojom obitelji. Da, istina, ponekad poželim da nisam toliko poznat i da mogu hodati slobodno bez povlačenja za rukav na svakom koraku - rekao je prije koju godinu novinaru Blica.

No iako je sad okružen luksuzom, nije oduvijek bilo tako. Svi više-manje znate priču kako je morao napustiti J. Ameriku i krenuti u nepoznato kako bi ostvario svoj san...

- Kao malo dijete morao sam napustiti svoju obitelj i prijatelje u Argentini i krenuti u nepoznato. Došao sam u Španjolsku, morao sam tražiti nove prijatelje i početi novi život. Sve što sam radio, radio sam zbog nogometa. Samo kako bih mogao ispuniti svoj san. Zato i nisam izlazio s prijateljima. Oni su odlazili na tulume, a ja sam ih uvijek morao odbiti jer sam drugi dan imao trening. Oduvijek sam volio nogomet i posvetio sam mu se u potpunosti. Ni danas ne izlazim, ne tulumarim jer znam da se moram žrtvovati želim li biti najbolji - kazao je jednom prilikom.

Kad ga pitate koja mu je najveća mana, Messi će vam iskreno odgovoriti - užasan sam gubitnik.

- Uvijek mislim da sam mogao bolje i satima poslije poraza ni s kim ne razgovaram - rekao je Messi. A koliko Messija porazi znaju pogoditi najbolje je opisao njegov nekadašnji suigrač iz reprezentacije Oscar Ustari.

- Osobno sam ga vidio kako nakon poraza u svlačionici sjedi slomljen i ne progovara ni riječi, a onda sam pod tušem jeca kao malo dijete. Strahovito je teško imati na leđima nade cijele jedne nacije. Ne može to shvatiti nitko od milijuna koji ga vrijeđaju i omalovažavaju. Jednog takvog nogometaša, genija i Argentinca - rekao je jednom prilikom ovaj golman.

Suza se Leo ne srami. Plakao je i na oproštaju od Barcelone pri prelasku u PSG, ali i kad je doznao da ne može produžiti ugovor s Kataloncima.

- Kad sam rekao supruzi i djeci da želim otići iz Barcelone, bila je to brutalna drama. Cijela je obitelj počela plakati, moja djeca nisu željela napustiti Barcelonu, niti su željela mijenjati školu. No odluka je već bila donesena. Rekao sam supruzi i plakali smo, a onda smo se dogovorili kako to priopćiti djeci na najbolji način jer smo im prošlog prosinca rekli da ćemo ostati i znam da je ovo bio šok za njih, posebno za Thiaga - rekao je Messi pa objasnio:

- Thiago je kao ja. Znam da ga boli iznutra bez obzira na to što to ne pokazuje, ali nije to ništa strašno. Brzo će se prilagoditi kao što se svi prilagode. Bit će to novo iskustvo za njega zbog kojeg će izrasti na ljudskoj razini. Nakon priopćenja Barcelone nismo znali što činiti. Nismo imali ništa. Ta nervoza, nesigurnost... Gdje ćemo ići, kada ćemo ići, velika je to promjena za obitelj... - rekao je Messi nedavno u velikom intervjuu

Djeca su mu, kako je to više puta naglasio, apsolutno promijenila život na bolje i otvorila neke druge poglede na svijet. No iako je ponajbolji, ako ne i najbolji nogometaš svijeta, to ne znači da ga kući ne čekaju kritike na račun igre...

- Prate apsolutno sve, ispituju, a kada stvari ne idu baš najbolje, onda me savjetuju. Uvijek je teško progutati poraz i loš nastup, ali Thiago me tjera da pričam o tome što se dogodilo i objašnjava mi zašto nismo pobijedili - rekao je Messi, koji je u braku s Antonellom Roccuzzo dobio troje djece: Thiaga (9), Matea (6) i Ciru (3).

Kako su pisali francuski mediji pri njegovu transferu u PSG, Messi je osobno dvojicu starijih sinova došao upisati u akademiju kluba te se raspituje o njihovim nastupima. Prati njihov razvitak, a sinovi su, očekivano zbog očevih gena, vrhunski talenti u svojim dobnim kategorijama.

- Nemamo puno slobodnog vremena, ali kad god mogu nastojim ga provesti u igranju s djecom. Volimo ostati kod kuće i jednostavno uživati. Za doručkom uvijek volim da je cijela obitelj na okupu i da svi budu za svojim mjestom. Divim se svojoj supruzi i tome kako je dobro organizirala naše živote. Uvijek je dobre volje i spremna pomoći, plus je jako inteligentna i 'jaka' u više područja - nahvalio je jednom Messi svoju suprugu.

Njih dvoje upoznali su se kao djeca u Rosariju, a ostali su u kontaktu i nakon Leova preseljenja u Europu. U vezi su od 2008. godine, a prije toga Leo je imao nekoliko avantura.

- Shvatila sam brzo da je vrlo sramežljiv. Razgovarali smo o glazbi i ne mogu se sjetiti je li mi rekao da ima djevojku ili ne. Nakon nekog vremena otišli smo u njegov stan u Puerto Madero. Kad ga gledate na terenu, očekujete čuda i u krevetu. Htjela sam da mi pokaže i više od toga. Na kraju, osjećala sam se kao s mrtvacem - rekla je argentinskim medijima manekenka Xoana Gonzales.

Kako bi, tamo na početku njegove karijere, bio što posvećeniji nogometu, a što manje švrljanju, Barcelona mu je neko vrijeme i zabranila izlaske.

- Počeo sam raditi u Barceloni 2006. godine, a zaposlio me tadašnji trener Rijkaard. Moj je zadatak bio da idem po igrače u noćne klubove kada se napiju te nisu u stanju upravljati automobilom. Radio sam i kao tjelohranitelj Messiju. Kada bih sjeli vani na ručku Messi je uvijek inzistirao da sjednem pored njega i da se ne osjećam kao da sam "na poslu". Uvijek je slušao moje priče i bio tih. Sjajan je to i ponizan momak - ispričao je jednom prilikom španjolskim medijima osuđivani kriminalac i tjelohranitelj Daniel Rojo.

A što će raditi nakon karijere, Messi još nije odlučio. Ali zna što neće...

- Nemam osjećaj za trenerski posao tako da to vjerojatno neću raditi. No, ima još vremena, možda se i predomislim - rekao je novinaru Blica jednom prilikom Messi.

I dok njegov najveći rival Cristiano Ronaldo najavljuje kako bi se mogao posvetiti studiranju, od Messija je to teško očekivati. A ako i upiše fakultet, to sigurno neće biti smjer arheologije...

Poznati egipatski arheolog Zahi Hawass kroz piramide je vodio Baracka Obamu i mnoge druge poznate ličnosti, no nitko ga nije naživcirao kao čarobni nogometaš. Smatra ga pristojnim, ali...

- Žao mi je, ali on je idiot. Vodio sam ga kroz piramide pola sata i mislio koliko je važno da mu ispričam sve jer ga prati i obožava nekoliko milijuna ljudi, a on nije bio uoopće zainteresiran. Ja sam pričao, a on je imao prazan izraz na licu. Bio je pristojan, ali čini mi se da njega interesira samo nogomet.

Za kraj, ostavljamo vam jedan savjet Lea Messija, koji bi svi mogli ubaciti u svoje živote.

- Uvijek prije spavanja pripremim na stolu sve što će mi trebati za sutrašnji dan. Tako u dan ulazim spreman.