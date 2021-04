Rijeka je rutinski (u napadačkom dijelu priče) riješila lagani rebus zvani 'Lokomotiva na Rujevici'. Josip Drmić bio je u startnih 11, ali se ozlijedio na zagrijavanju, a Sandro Kulenović 'stavio devetku' pa zabio dva gola.

Ama baš nikakvih problema 'bijeli' nisu imali sa propusnom zagrebačkom defenzivom koja je (ionako slabašna) još sama sebi radila probleme krivim kratkim pasovima pred vlastitim golom, a nije 'Lokose' baš htjela ni sreća (uklizavanje ispadne asistencija za riječkih 2-0).

Goran Tomić je htio i dobio pobjedničku reakciju nakon ispadanja u polufinalu Kupa od Istre tj. nakon prvog poluvremena u Puli toliko lošeg da ga još uvijek 'sam sebi ne može objasniti'.

Ova sezona Rijeci sigurno neće opet biti trofejna, ali bi vrlo lako mogla opet biti - europska. Jer Rijeka je u Prvoj HNL u sjajnom nizu od pet pobjeda zaredom, a kako Gorica sve više posrće to bi konkretno značilo da su 'bijeli' ovim lakim trijumfom nad Lokomotivom Velikogoričanima došli na samo - bod zaostatka.

A Hajduku pobjegli na +5. Istina, Splićani imaju utakmicu manje. Ali najtežu moguću: s Dinamom (u Splitu). Pa je utoliko jasnije kako je velik posao i za Rijeku napravio Osijek pobjedom na Poljudu: 1) Hajduku nije dao ni bod, 2) ta osječka pobjeda Dinamo tjera da u zaostaloj utakmici s Hajdukom ide "101%" u toj sjajnoj utrci s Osječanima za naslov prvaka Hrvatske.

Ne zna se što je jače: duel Dinamo vs. Osijek za titulu ili 'tromeč' Rijeka-Hajduk-Gorica za treće mjesto i plasman u Europu (Konferencijsku ligu)!

Rijeka je u HNL-u našla zalet i opasno smanjuje taj zaostatak za Goricom, ali Goran Tomić vjerojatno će biti prvi koji će priznati da igra sigurno nije na razini na kojoj bi to želio i on sam i more riječkih navijača.

Sa Murićem, Frankom i Drmićem (plus: Menalom, Kulenovićem i Čerinom kad krene u završnicu), napadački potencijal nije ni najmanje upitan. Ali... Rijeka još uvijek traži taj toliko bitni, neophodni balans u igri.

Jer igra prema nazad (naravno: NE govorimo samo o užoj obrani) i dalje uzrokuje poprilični nemir. Protiv suparnika koji se začahure ne može se igrati na kontre nego krenuti na puni prednji pogon, a onda je Rijeka - uočljivo ranjiva u defenzivi.

Lokomotiva je znala priprijetiti Rijeci, ali je mogla i daleko teže stradati. Squadra iz Kranjčevićeve jednostavno je u onoj iritantnoj fazi kada joj malo toga ide od noge, a nema obrambenu čvrstoću s kojom bi sama sebi kreditirale promašaje pred protivničkim golom.

Pa je ušla u očajno loš, 'drugoligaški' niz od - šest gorkih poraza zaredom! Zadnji put su pobijedili prije više od dva mjeseca, 12. veljače, 1-0 na gostovanju u Varaždinu golom Josipa Pivarića iz penala.

Samira Toplaka i Lokomotivu, dakle, do kraja sezone čeka sve teža i stresnija borba za goli prvoligaški život (imaju četiri boda manje i utakmicu više od Istre), a Rijeku čeka: žestoka i neizvjesna utrka za europsko 3. mjesto s Goricom i Hajdukom.

Pa evo i rasporeda do kraja u tom riječko-splitsko-velikogoričkom trokutu. Hajduk mora dvaput u sudar sa šampionom Dinamom, ali i sa Rijekom i sa Goricom igrat će na - vlastitom terenu. A u zadnjem kolu na Rujevici igraju: Rijeka i Gorica.

​30. kolo

Slaven Belupo - Hajduk

Istra 1961 - Rijeka

Šibenik - Gorica

31. kolo

Gorica - Lokomotiva

Rijeka - Osijek

Dinamo - Hajduk

32. kolo

Hajduk - Rijeka

Istra 1961 - Gorica

zaostala utakmica 22. kola

Hajduk - Dinamo

33. kolo

Gorica - Osijek

Varaždin - Hajduk

Rijeka - Dinamo

34. kolo

Slaven Belupo - Rijeka

Hajduk - Gorica

35. kolo

Šibenik - Hajduk

Gorica - Dinamo

Varaždin - Rijeka

36. kolo

Rijeka - Gorica

Hajduk - Lokomotiva