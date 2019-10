Kakva čast! Dinamov Gvardiol uz bok Barcinom dijamantu...

Hrvatska je već godinama prepoznata u svijetu po velikim nogometnim talentima ,a za to smo dobili još jedno priznanje. Mladi lijevi bek Dinama Joško Gvardiol (17) uvršten je na Guardianov popis najvećih svjetskih talenata rođenih 2002. godine.

Na popisu od 60 talenata nalazi se i Barcin dijamant Ansu Fati, Andri Gudjohnsen, sin legendarnog Eidura Gudjohnsena, Partizanov Filip Stevanović...

Gvardiol je ove sezone dio Dinamove druge momčadi i juniora koji igraju u skupini Lige prvaka, a pripreme je proveo sa seniorima gdje je oduševio. Dominirao je na lijevom krilu i pokazao zavidne obrambene sposobnost. Bjelica mu je dao jako puno minuta na pripremama u Sloveniji, no dolaskom Švicarca Moubandjea, Bjelica ga je poslao natrag u drugu momčad.

Budućnost je tek pred njim, a nogometni stručnjaci se mogli diviti njegovim izvedbama u drugoj momčadi Dinama gdje je pokazao da ima strašan talent i da bi u budućnosti mogao nositi Dinamov lijevi bok.

- Ako Joško Gvardiol s 20 godina ne bude standardni A reprezentativac, netko mora završiti u zatvoru - rekao nam je prije više od godinu dana Dalibor Poldrugač, trener u omladinskoj školi Dinama...

Bila je to prilično hrabra izjava bivšeg igrača Dinama, no Joško Gvardiol (17) napreduje velikim koracima, a to su vidjeli i stručnjaci iz ostalih zemalja.

- Moj je cilj još nekoliko godina ostati ovdje, nikako ne bih volio prerano otići u inozemstvo. Tko zna, možda je bilo još nekih ponuda, ali time se uopće ne zamaram. Odlično mi je u Dinamu, uživam ovdje i živim u sadašnjosti - pričao nam je nedavno Joško.

Ako nastavi ovako napredovati, teško da će ga Dinamo moći još dugo zadržati, no nadamo se da ćemo što duže uživati u njegovim partijama u prvoj momčadi Dinama pa onda i u reprezentaciji.