Kakva dominacija Hrvata! Tri naša igrača u momčadi tjedna

Marin Leovac i Mislav Oršić našli su se u najboljoj momčadi prvog kola Lige prvaka, a za dobar glas Hrvata u Europi pobrinuo se i Borna Barišić koji je izabran među najboljih 11 igrača koji su u četvrtak zaigrali u Europskoj ligi.

O sjajnim predstavama Leovca i Oršića napisano je do sada već sve. obojica su bili strijelci u visokoj pobjedi nad Atalantom 4-0. Leovac se istaknuo u novoj taktičkoj formaciji Nenada Bjelice s tri stopera u kojoj je dobio više slobode i prolaz po bočnoj strani prema protivničkom golu, a Oršić je zabio hat-trick.

