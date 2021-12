Hrvatski tenisači još su u ponedjeljak pobjedom nad Italijom izvadili kartu za polufinale Davis Cupa, a još nije poznato protiv koga ćemo u petak igrati za finale. Kukuškin je s 2-1 pobijedio Kecmanovića i donio bod Kazahstanu, a na 1-1 je izjednačio Novak Đoković koji nije dao šansu Bubliku (6-3, 6-4).

O putniku u polufinale odlučuje meč parova između Novaka Đokovića i Nikole Ćaćića te Andreja Golubeva i Aleksandra Nedovjesova.

Đoković i Ćaćić su u prvom setu otpuhali Kazahstance.

Odmah u prvom gemu imali su break loptu, koju pak nisu iskoristili. Ali vratilo im se u petom gemu kada su napravili prvi break. Protivnici im nisu niti jednom ozbiljnije zaprijetili na servis gemu, a na 4-2 još jednom su oduzeli servis te mirno priveli set kraju sa 6-2.

Đoković i Ćaćić frcali su od sampouzdanja. Letjeli su terenom, nisu u prvom setu dali niti najmanju šansu kazahstanskom paru, ali upravo zato tenis toliko i volimo. U njemu se sve preokrene u sekundi.

U drugom setu isti rezultat, samo su se uloge promijenile. I jedni i drugi držali su svoj servis do 4. gema kada su Nedovjesov i Golubev došli do prve break prilike pa onda i oduzeli servis rpskom paru. Već u sljedećem gemu Đoković i Ćaćić imali su break loptu, no nisu je iskoristili, a s novim breakom u osmom gemu Kazahstanci su izjednačili na 1-1 u setovima.

U tijeku je treći set u kojem srpski par vodi 4-2.