Hrvatska će u osmini finala Eura igrati protiv Španjolske! Do 94. minute izgledalo je kako će to biti Švedska, no Šveđani su nakon munjevite kontre zabili za 3-2 protiv Poljske za prvo mjesto u skupini i nama servirali Španjolce.

Vjerovali ili ne, ista stvar nam se dogodila i prije pet godina u Francuskoj. Island je u posljednjim sekundama zabio za pobjedu protiv Austrije (2-1) i poslao nam Portugal u osmini finala. Nažalost, znamo svi što se dogodilo tamo.

Švedska je vodila 2-0, Lewandowski je s dva gola izjednačio i skoro poslao Švedsku na Hrvatsku, ali u posljednjim sekundama se ukazao Claesson.

Švedska je u susret s Poljskom ušla s četiri boda i samo jednim zabijenim golom. Koji je pao iz penala. To je dovoljno govorilo o njihovoj efikasnosti, ali već u drugoj minuti su probili Poljake.

Forsberg je u drugoj minuti prošao dvojicu Poljaka, ušao u kazneni prostor i lijepo pogodio donji desni kut za 1-0.

Šveđani su bili sasvim zadovoljni tim rezultatom jer im je on donosio prvo mjesto pa su igru prepustili Poljskoj koja je žestoko napadala na krilima Roberta Lewandowskog. Dok su Poljaci promašivali, Forsberg ih je bacio u očaj u 59. minuti. Opet je fino pogodio donji desni kut nakon jedne povratne lopte i povisio na 2-0.

Međutim, Poljacima su se morali vratiti svi ti silni promašaji. I vratilo se, samo dvije minute kasnije. Na krilima fenomenalnog Lewandowskog. Napadač Bayerna je projurio po lijevom rubu šesnaesterca, lažnjakom poslao u prazno jednog igrača Švedske i fenomenalno pogodio suprotne rašlje.

Kada imate ponajboljeg igrača na svijetu, itekako se imate pravo čemu nadati. I bacili su Poljaci sve u napad, a žestoki pritisak se isplatio u 84. minuti kada se Lewandowski sjajno snašao u petercu i rutinski zabio za 2-2.

Do posljednje sekunde smo gledali nevjerojatan pritisak Poljaka, no nisu oni zabili, nego Šveđani. Kuluševski je poslao po lijevoj strani loptu Claessonu koji je bez problema matirao poljskog golmana u 94. minuti i svojoj momčadi donio prvo mjesto u skupini.

Švedska je tako osvojila prvo mjesto, a Hrvatska će u osmini finala igrati protiv drugoplasirane Španjolske.