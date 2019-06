Kakva makljaža, a onda šok: Kauboj ispuhao nos pa izgubio

Spektakularnu i fantastičnu borbu odradili su Donald 'Kauboj' Cerrone i Tony 'El Cucuy' Ferguson u lakoj kategoriji na UFC priredbi u Chicagu. Sijevali su udarci na sve strane, nisu se uopće štedjeli, a onda trenutak koji je pokvario cijelu predstavu i to jer je Cerrone ispuhao nos.

Borba između dvojice boraca koja doslovno stoje na nogama do zadnje kape krvi garantirali su gledateljima pravu predstavu. Cerrone je dominirao u prvoj rundi kombinacijom udaraca, no svako malo bi i Ferguson znao odlično odgovoriti. Raspoloženi 'El Cucuy' ušao je agresivno u drugu rundu i s nekoliko udaraca doslovno izobličio lice svog suparnika.

Uzvratio bi i 'Kauboj', ali Ferguson je bio direktniji i odlučniji. On se do kraja runde kretao bez stajanja i definitivno dobio naklonost sudaca dok je Cerrone izgledao pomalo izgubljeno. Bio je to pravi šou, a isto smo očekivali i u trećoj rundi, a onda šok. Cerrone je krenuo ispuhati nos, a onda mu se zatvorilo oko koje je bilo već natečeno.

Suci su odmah prekinuli borbu, pregledali ga i ustanovili da se ne može nastaviti boriti te su prekinuli borbu.

- Samo sam htio prodisati. Ali, nisam smio ispuhati nos. Ja sam veteran, iskusan borac, pa trebao sam to znati. Ali, nisam i ispričavam se svima. Samo sam se htio boriti - rekao je žalosni Cerrone nakon poraza. Treba napomenuti kako se prije samo mjesec dana borio protiv Ala Iaquinte kojeg je dobio, no svejedno je pristao na borbu protiv 'El Cucuyja'

Fergusonu je to bio prvi meč nakon listopada i mentalnih problema zbog kojih se povukao iz UFC-a nakon nekoliko mjeseci kako bi se posvetio svojim problemima, i odmah pobjeda. No sigurno je da će se ovaj meč ponoviti jer su ova dva borca pokazala nevjerojatnu predstavu i oduševili sve. No velika šteta je ta što je na kraju zatvoreno oko odlučilo pobjednika.

Valentina Ševčenko obranila je titulu u muha kategoriji nakon što je pobijedila Jessicu Eye u drugoj rundi sjajnim nokautom. On je od početka meča bila agresivnija i konstantnija, a onda je u drugoj rundi desna noga odsjela na glavi od Eye koja je završila u teškom nokautu.