Kakva nesreća! Ante Delija se morao povući s PFL-ova turnira

MARIO BUDIMIR ZA 24SATA On je Petkovića digao iz mrtvih: 'Nikad nisam učinio takvo što. Samo sam ga pitao jednu stvar' Plus+ Bivši dinamovac Mario Budimir: Bjelica mu je jednom na treningu donio knjigu kako bi je on doma pročitao. Vjerujte, nema šanse da ju je otvorio. Kad je došao u Dinamo, sumnjali smo. A onda je došao prvi trening