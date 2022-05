Kakva nesreća! Rakić dominirao Jana, onda mu 'propalo' koljeno

Mjeseci i mjeseci truda, rada i odricanja nakon kojih uđeš u meč, dominiraš dvije runde i izgubiš bez da ti protivnik nanese neku štetu. Bez da te protivnik nokautira ili prisili na predaju, a ne možeš ustati. Nažalost, dogodilo se to Aleksandru ‘Rocketu’ Rakiću (30, 14-3) i to baš u borbi karijere protiv Jana Blachowicza (39, 29-9) u trećoj rundi nakon što mu je 'propalo' desno koljeno te nije mogao nastaviti meč.

Trebao je to biti posljednji korak na putu do titule u poluteškoj kategoriji UFC-a, ali sad će 'Rocket', nakon oporavka', morati ponovno izgraditi svoj put prema vrhu. Odmah na startu prve runde Rakić je s par dobrih direkata nanio štetu na licu Blachowicza, raskrvario mu je lijevu arkadu. Nekoliko je puta Jan dobro odgovorio, pogodio par desnih overhanda, ali ‘otresao’ je sve to Aleksandar.

Bacao je Poljak i low kickove te je Rakić promijenio gard nakon tri i pol minute, a zatim je pokušao u klinč gdje je Jan uzvratio krošeom u bradu. Na otvaranju druge runde je ‘Rocket’ lijepo srušio Poljaka koji je spretno pokušao zaključati gušenje u padu, ali nakon tridesetak sekundi lijepo se izvukao Aleksandar i prešao u side pa u full mount.

Jako je dobro pogađao laktovima i izbjegao par pokušaja submissiona. Kontrolirao ga je zatim srpski borac i uz žicu i dominantno uzeo drugu rundu. Vidjelo se na otvaranju treće runde da Blachowicz teže diše, ali je krenuo Poljak na Aleksandra jer je znao da bi mogao u potpunosti ostati bez snage. A onda je Aleksandar izgubio na najgori mogući način, bez da je primio previše štete.

Vraćao se unatrag i propalo mu je desno koljeno, završio je na podu i digao ruke, a treba respektirati i Poljaka koji je prvo instinktivno krenuo, no kad je shvatio što se događa, stao je. Odmah nakon što je sudac prekinuo meč došao je porazgovarati s ‘Rocketom’, a srpski je borac korektno ostao u kavezu na proglašenju pobjednika. Vijesti o težini ozljede se čekaju te još nije poznato koliko će 'Rocket' morati pauzirati.

