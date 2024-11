Kakva noć za hrvatski pikado! Čudesni Romeo Grbavac osvojio jaki turnir: 'Sad znam što mogu'

Mnogi su ga bolje upoznali dok je igrao za hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu s Borisom Krčmarom, ali večeras je svu pažnju pikado publike odnio Romeo 'Guzzy' Grbavac (30)! Hrvatski pikadist osvojio je Modus Series turnir i osigurao mjesto na turniru pobjednika krajem studenog. U finalu je pobijedio Andyja Boultona koji je dugi niz godina bio u samom vrhu svjetskog pikada s 4-2.

- Jako sam sretan, trebam reći veliko hvala za poziv ovdje i priliku, a ovo je najbolji način da zahvalim ljudima koji su me pozvali. Cijeli sam tjedan igrao jako brzo, znao sam da ako dođem do subote, mogu otići do kraja. Igrao sam kroz tjedan dobre mečeve pa sam izgubio. Bilo je ovo nešto novo za mene, hrabrio sam se da se samo treba vratiti na mentalnom planu i pobijediti - rekao je Romeo pa se osvrnuo na igru:

- Neki put se stvari propuste, ali ti propusti se vraćaju. Otkako sam počeo igrati pikado znam da nije gotovo dok posljednja strelica nije u izlazu. Vodio sam ovih dana 3-0, ali nisam si rekao da je gotovo, sad sam iskorištavao situaciju. Želim proputovati svijet igrajući pikado, sviđa mi se ovdje u Portsmouthu.

A iskusni Paul Nicholson upitao ga je sviđa li mu se u engleskom gradu jer se upravo tamo mora vratiti gdje će igrati na završnom turniru svih pobjednika i imati priliku osvojiti 20.000 funti.

- Igram dva tjedna s novim strelicama, nisam znao što mogu, sad znam da mogu pobijediti sve - jasan je bio Grbavac.

U turnirskom danu završio je na drugom mjestu, nakon čega je u drugom danu trebao biti među najboljom trojicom za prolaz u finale. To je uspio i to s prvog mjesta, a onda je u finalnom danu nanizao pobjede protiv Martyna Turnera s 4-0 čime je osigurao ulazak među najbolju četvoricu. Posljednji meč u skupini finalnog dana te poraz od 4-2 od Deana Finna nije bio ni bitan jer je u polufinalu s 4-0 razbio Alexa Spellmana, odličnog Amerikanca koji se već dokazao na najvećoj svjetskoj sceni. A onda je u finalu kod rezultata 2-2 s izlazom od 130 slomio Andyja Boultona i potvrdio veliku pobjedu za 4-2.

Velika je ovo vijest za hrvatski pikado, velik je trud iza Romea, pokušaj igranja u Njemačkoj, brojne partije u Hrvatskoj i pod paskom Hrvatskog pikado saveza koji radi na vrhunskoj razini iz dana u dan interesira sve više novih pikadista i pikadistica. A upravo bi Romeov primjer mogao biti i dodatan poticaj. Prema dostupnim podacima, ovom je pobjedom Romeo zaradio 5.000 funti glavne nagrade, a prilika za veliku nagradu tek slijedi...