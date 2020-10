Kakva razlika: Francuzi s devet, a Hrvatska s četiri igrača koji su startali i u finalu SP-a u Rusiji?

Zlatko Dalić morao je poslije Rusije stvoriti novu reprezentaciju, pa u 20 utakmica upisao 10 pobjeda, četiri remija i šest poraza uz gol-razliku 34-33. A Francuzi su i dalje dominantni, od Rusije imaju tek dva poraza...

<p><strong>Hrvatska</strong> i <strong>Francuska </strong>danas će odraditi i drugi međusobni dvoboj poslije povijesnog finala Svjetskog prvenstva 2018. godine. Od tog 15. srpnja 2018. godine, pa do ovog zagrebačkog obračuna prošlo je 822 dana, a prije nešto više od mjesec dana svjetski su prvaci još jednom svladali 'vatrene'. I to s identičnih 4-2, kao u moskovskom finalu posljednjeg Mundijala.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Posljednji trening uoči Francuske</strong></p><p><strong>Zlatko Dalić</strong> morao je poslije Svjetskog prvenstva bitno pomladiti reprezentaciju, u odnosu na to finale, Hrvatska više nema <strong>Subašića, Rakitića i Mandžukića</strong>, s njima se oprostio i Ćorluka, zbog ozljeda su mjesecima izvan stroja Vrsaljko i Strinić. Nije to sve, u reprezentaciji više nema niti Pivarića, a sada hrvatski izbornik zbog ne može računati niti na ozlijeđenog Rebića. A uz to je i upitan nastup Vide, možda Zlatko Dalić opet priliku da Ćaleti-Caru.</p><p>Hrvatska je u posljednjoj utakmici protiv Švedske na travnjaku imala samo četiri igrača (Lovren, Modrić, Brozović i Perišić) koji su prije 822 dana započeli finalnu utakmicu Svjetskog prvenstva, a danas u sastavu neće biti ni kartoniranog Brozovića. Jasno, 'vatreni' su se potpuno pomladili, a u nacionalnu vrstu ušla su nova lica poput Uremovića, Melnjaka, Barišića, Pašalića, Brekala, Vlašića, Petkovića...</p><p>Zanimljivo, 'tricolori' u tom periodu nisu imali velikih promjena, Didier Deschamps je u nedjelju protiv Portugala (0-0) na teren od početka utakmice poslao čak devetoricu (Lloris, Pavard, Varane, Hernandez, Kante, Pogba, Griezmann, Mbappé i Giroud) igrača koji su startali i protiv Hrvatske u finalu Svjetskog prvenstva. A umjesto ozlijeđenog Umtitija i Matuidija koji danas igra u MLS-u, na terenu si bili Kimpembe i Rabiot. Sve ostalo - potpuno isto.</p><p>Zlatko Dalić morao je u proteklih 26 mjeseci stvarati 'novu reprezentaciju', riješiti problem lijevog boka (više nema Strinića i Pivarića), pronaći zamjene za ključne pojedince poput Subašića, Mandžukića ili sada Rakitića, pa i pomladiti 'vatrene'. Hrvatska je od SP-a odigrala 20 utakmica, skupila 10 pobjeda uz četiri remija i šest poraza, sve uz gol-razliku 34-33. </p><p>I vjerovali ili ne, 'vatreni' u samo tri 'postmundijalske' utakmice (od njih 20!), nisu primili gol. Na prvoj domaćoj utakmici Lige nacija protiv Engleske na Rujevici (0-0), u visokoj gostujućoj pobjedi (4-0) nad Slovačkom u kvalifikacijama za Euro, te protiv Mađara (3-0) na Poljudu. A zabijali su nam čak i nogometni liliputanci poput Jordana, Azerbajdžana, Tunisa ili Gruzije... </p><p>Francuska se, kao što smo rekli, nije puno mijenjala, pa su brojke 'tricolora' i puno bolje. Svjetski prvaci su poslije osvajanja zlata u Rusiji odigrali 21 utakmicu, tu upisali 15 pobjeda, četiri remija i samo dva poraza. Od Nizozemske (2-0) u Ligi nacija i Turske (2-0) u kvalifikacijama za Euro. No, Francuzi u tom periodu imaju puno uvjerljiviju gol-razliku (43-15), na čak 10 utakmica nisu primili gol, a sada imaju niz od 11 dvoboja bez poraza.</p>