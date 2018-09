Kakva sapunica! Tudoralda bi, pa ne bi, a Huljanito sve uprska

Dok ovo pišemo, Hajduk nema trenera jer se rastao sa Željkom Kopićem, a još nije izabrao novoga. To ne znači da ga u međuvremenu nije dobio, isto kao što ne znači ni da jest, ili da hoće. Zvuči nelogično? Naravno da zvuči...

Iza Hajduka je vjerojatno najintenzivniji tjedan u novijoj povijesti, s gomilom zapleta i raspleta kakvih se ne bi postidjeli ni scenaristi najpoznatijih meksičkih sapunica, a ne pamte ih ni najstariji kroničari događanja na Poljudu. Naravno, kako to obično biva, u cijeloj ovoj sagi bilo je i puno poluinformacija, neistina, no i to je dio poljudske svakodnevice. Krenimo redom...

Bolji poznavatelji situacije odavno su upozoravali da su Kopiću dani odbrojani jer mu je svlačionica okrenula leđa, a bilo je pitanje dana kad će i formalno postati bivši trener. Nitko nikad nije preživio bunt svlačionice, ne samo na Poljudu, pa tako nije ni Željko Kopić.

Iako za probleme u svlačionici on i nije isključivi krivac, mogao je i morao pametnije reagirati i iz momčadi odmah odstraniti sve na koje ne računa iz raznih razloga. Bilo zbog želje igrača da promijene sredinu, bilo zbog toga jer ih klub želi trensferirati ili s njima raskinuti ugovor...

Kopić je u situaciji kad je klub bio bez predsjednika, kad su odluke donosili on i Bjelanović, bio neodlučan, vjerovao je da može iskontrolirati igrače, svima dati priliku i napraviti rezultat. Bila je to velika zabluda, pogotovo kad se uzmu u obzir prodaja važnih igrača te problemi s travnjakom koji su mu onemogućili ozbiljne treninge, time i igru, a posljedično i rezultate. Nezadovoljstvo u svlačionici raslo je svakom lošom igrom, svakom izgubljenom utakmicom, svakim zviždukom s tribina...

Preživio je Kopić ispadanje iz Europe, loš start u sezonu, a poraz od Gorice bio je kap koja je prelila čašu strpljenja i Kopić je ponudio ostavku. A predsjednik Huljaj je to - odbio. Je li doista vjerovao da Kopić može pokrenuti momčad ili ga nije želio mijenjati kako ne bi morao tražiti novog trenera u trenutku kad je već imao isplanirano privatno putovanje u SAD, teško je reći, no Kopić je neočekivano dobio još dva tjedna, da popravi atmosferu u momčadi, igru i rezultate...

No kako to obično biva, promijenilo se nije ništa. I nakon remija u Zaprešiću Huljaj i Bjelanović počeli su tražiti novog trenera. Otkrio je to Igor Tudor, potvrdio i Eddy Reja, a osjetio je to i Kopić, koji je zatražio sastanak s navijačima, vjerujući da će mu oni dati podršku. Međutim, sa sastanka se vratio razočaran s porukom navijača da se njihova podrška zaslužuje na terenu a ne za stolom.

I kad se već činilo da su Kopiću dani odbrojeni, kao u dobroj sapunici, dogodio se novi obrat. Pred igračima, članovima stožera i svima koji imaju bilo kakvu vezu s prvom momčadi predsjednik Huljaj je kazao kako ima puno povjerenje u Kopića. Što se promijenilo, zašto je Huljaj stao iza Kopića nakon Koprivnice, nikome nije jasno.

Pa ni Kopiću, koji je igračima kazao da je već spakirao kofere. Je li Huljaj bio nezadovoljan kandidatima, jesu li tražili previše novca, previše autonomije u radu, brojne suradnike... Na to pitanje može odgovoriti jedino Huljaj.

No njegovo povjerenje Kopiću trajalo je točno dva sata. Do kraja sastanka s igračima. Na pitanje ima li tko što dodati nakon što je objavio da trener ostaje, javio se Mijo Caktaš, koji je Huljaju i Bjelanoviću kazao što ih muči.

Otvoreno, iskreno i bez okolišanja. Huljaj je već tad shvatio da je pogriješio, no nakon što je već objavio da trener ostaje, nije mogao promijeniti odluku u tako kratkom roku.

Uostalom, već je obavijestio i Igora Tudora da će podržati Kopića. Odlučio je stisnuti zube i još neko vrijeme pokušati s Kopićem, no - opet obrat!

U srijedu navečer u ured su mu došli predstavnici navijača s dokazima o Kopićevu sastanku s Igorom Štimcem. Kad mu je Kopić priznao da je bio na sastanku, pred njim se srušio svijet. Dvaput je igrao na krivu kartu podrške Kopiću, zbog njega je iznevjerio Igora Tudora, koji je bio spreman sa svojom ekipom, u kojoj je bio i Mario Stanić, preuzeti vođenje momčadi. Bio je svjestan da Kopić mora otići, da što prije mora pronaći novog trenera. Ma tko on bio. I odlučio je progutati ponos i opet nazvati Tudora.

No čim je izašla informacija da je Tudor kandidat, podijelila se i javnost. Jedni u njemu vide spasitelja, drugi mu spočitavaju što je bio u Štimčevu stožeru reprezentacije, u vrijeme najvećeg utjecaja Zdravka Mamića.

Potraga za trenerom je nastavljena, Kopić je zbog zdravstvenih problema završio na Hitnoj, nakon čega je došao na Poljud te je objavljen sporazumni raskid ugovora, uz po dvije-tri kurtoazne rečenice, uobičajene u takvim prilikama.

Huljaj je nastavio “lomiti” Igora Tudora, koji je navodno inzistirao na autonomiji u radu, raščišćavanju problema u Akademiji te na sigurnosti da neće biti smijenjen nakon prvoga kiksa.... Počeo se usput, kao u pravoj sapunici, spominjati i vremešni mudrac, konkretno Sven Goran Eriksson, a mi čekamo - iduću epizodu.

Poljudska Santa Barbara,

glume:

HULJANITO - Jasmin Huljaj u dosadašnjim se epizodama predstavio u ulozi onog tipa koji bi volio biti važan, ali sve što napravi - zabrlja.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

ŽELJKONUR - Za potrebe svojih posljednjih pojavljivanja u seriji čak je i pustio bradu, vidjevši da onom Turčinu Onuru solidno ide, ali Željko Kopić prošao je kao oni likovi koje odluče izbaciti iz scenarija.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

GOSPODIN FATALNI - Dugo se činilo da nema veze s ovom sezonom serije, iako je jasno da bi u njoj želio glumiti, a onda se Igor Štimac pojavio i sve rasturi ona hacijendi Poljud.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

TUDORALDA - U nedostatku ženske uloge, nećka se lik kojega glumi Igor Tudor. Prvo bi, pa sad ipak ne bi... A možda ipak bi. Ili ne bi...

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

STARI MUDRAC - U ulozi nepozvanog vremešnog mudraca, koji bi želio sudjelovati, ali nitko ga ne želi u ovoj priči, pojavljuje se 70-godišnji Sven-Göran Eriksson.