Toliki su niz godina stajali na suprotnim stranama terena, još od srednje škole, a sada će, barem godinu dana igrati zajedno. Carmelo Anthony potpisao je jednogodišnji ugovor s LA Lakersima i tako se pridružio vječnom rivalu, ali i prijatelju LeBronu Jamesu.

Senzacionalnu vijest je ESPN-u otkrio igračev menadžer, a prenio uvijek pouzdani Adrian Wojnarowski. LeBron i Carmelo dio su čuvene generacije drafta 2003. kada je James bio 1., Anthony 3. pick, a između njih Srbin Darko Miličić. Osim njih iz iste su generacije 'iskočili' Chris Bosh i Dwayne Wade.

Deseterostrukom All Staru to će biti šesta momčad u NBA ligi nakon što po sedam sezona proveo u Denver Nuggetsima i New York Knicksima nakon čega je imao kratkotrajne epizode u Oklahomi, Houstonu i Portlandu.

Podsjetimo, prije nekoliko dana je u Lakerse stigao i Russell Westbrook čime je momčad iz Los Angelesa neslužbeno najavila pohod na titulu.

U prošloj su sezoni Lakersi preko Golden State Warriorsa izborili doigravanje gdje su ih u šest utakmica izbacili Phoenix Sunsi našeg Darija Šarića.

No, to nije sve od novosti iz najpopularnije košarkaške lige svijeta! Fenomenalni razigravač GSW-a, Stephen Curry (33) produžio je ugovor s momčadi iz Oaklanda na četiri godine, a od novog ugovora će zaraditi 215 milijuna dolara, javlja popularni "Woj".

Isti izvor navodi da će se uskoro finalizirati razmjena između Chicaga i San Antonija. U redove Bullsa dolazi DeMar DeRozan, a u drugom smjeru će Thaddeus Young, Al-Farouq Aminu i prvi pick ne ranije od 2025. godine.