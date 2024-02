Čudo u Dohi! Kobešćak je s Francuzima izbacio Mađare, sad u polufinalu ide na Hrvatsku

Nekada je ta utakmica bila rezervirana za finala i polufinala, no ovaj put smo se susreli već u četvrtfinalu. I opet, drugi put u nizu, svladali našeg mrskog rivala. Hrvatska je pobijedila Srbiju (15-13) i plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva u Dohi!

Barakude su u čudesnoj utakmici pokazale nevjerojatan karakter, preživjeli sve i borit će se za drugu medalju u samo mjesec dana. Podsjetimo, prije nešto manje od mjesec dana smo u finalu Europskog prvenstva izgubili od Španjolske.

Foto: David Damnjanovic/PIXSELL

Naši reprezentativci su bili razočarani i iscrpljeni nakon tog poraza, mislima daleko od SP-a u Dohi koje nam je bilo ulaznica za Olimpijske igre u Parizu. Bio je to i glavni cilj, kojeg smo ispunili ulaskom u četvrtfinale, a sada nas samo dva koraka dijele od zlata.

Francuzi izveli čudo u Dohi

Hrvatska će polufinale igrati četvrtak od 15.30, a protivnik nam je Francuska koja je senzacionalno u četvrtfinalu pobijedila Mađarsku 11-10! Mađari su imali i plus četiri, koračić ih je dijelio od polufinala, ali u završnici su se opustili, prednost se istopila, a čudesni Ugo Crousillat je tri sekunde prije kraja pogodio za pobjedu 11-10. Ovo im je uvjerljivo najveći uspjeh na SP-u, do danas je to bilo šesto mjesto od prošle godine. Na Olimpijskim igrama osvajali su dvije bronce i jedno zlato, ali posljednja medalja došla je prije 96 godina.

Riječ je o reprezentaciji koja je napravila strahovit uzlet u posljednjih nekoliko godina, a pomoćni trener izborniku Florianu Bruzzu je naš Vjekoslav Kobešćak. Barakude su protiv Francuske igrale na posljednja dva Eura i slavili bez veće glavobolje, u Splitu (12-7) i Dubrovniku 13-7). Put do finala sada nam je bitno lakši, no nikoga se ne smije podcijeniti, pogotovo u ovoj fazi natjecanja.

Foto: David Damnjanovic/PIXSELL

Ako je uopće bilo i upitno, Hrvatska je opet dokazala da pripada samoj kremi svjetskog vaterpola. A pazite sad ovo. Od 2005. godine pa do danas samo smo jednom propustili polufinale SP-a i to prošle godine kada smo u četvrtfinalu u Fukuoki izgubili od Crne Gore. Osvojili smo četiri bronce, jedno srebro i dvaput smo bili svjetski prvaci, posljednji put prije sedam godina u Mađarskoj. Dvaput nam je pripala drvena medalja.

Pa kada netko bude sljedeći put kritizirao izbornika i naše vaterpoliste, neka samo pogleda kakvu kolekciju medalja su prikupili posljednjih godina. Za svako divljenje i primjer drugima...