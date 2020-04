Kakva sreća! Veznjak 'kraljeva' i supruga predstavili prinovu

Un día te encontré mirando un tutorial en youtube de cómo cambiar un pañal. Otro día te regale un libro para joderte de ‘como ser padres primerizos y no morir en el intento’, y a la semana lo habías leído completo. Y el día que nació me preguntaste como tenías que ‘agarrarlo bien’ Y así supe que no me equivoqué en elegirte. No te sientas al margen. No sientas que estás demás Aprender y acompañar también es el trabajo de ser papá Y lo estás haciendo bien ❤️ Feliz primer día del padre. Te amamos

