Uh, kakva je to večer bila za hrvatski tenis. Prvo je na teren izašao Ivan Dodig u paru s Kristinom Mladenović. S druge strane stajala je domaća kombinacija Fourlis i Kubler, koja je pomalo iznenađujuće stigla do finala. No tamo nije imala prevelike izglede. Dodig Mladenović su na Rod Laver Arenu za malo više od sat vremena slavili 6-3, 6-4 i osvojili Australiju u konkurenciji mješovitih parova.

Ivanu Dodigu to je šesti osvojeni Grand Slam, četvrti u mješovitim parovima. Naravno, time je postao prvi hrvatski tenisač koji je osvojio šest Grand Slam titula. Bravo, Ivane...

Večer u Australiji počela je sjajno, a nastavila se u jednakom tonu. U polufinalu juniorki Petra Marčinko igrala je protiv Amerikanke Liv Holde. Bio je to tvrd meč, koji je trajao skoro dva sata. Prvi set 6-4 dobila je Petra, drugi je jednakim rezultatom otišao na stranu Amerikanke, a onda se krenulo u treći. Prva četiri servisa i četiri breaka. Niti jedna tenisačica nije mogla zadržati servis.

A onda je kod 3-3 Petra uzela break, potvrdila ga servisom i slavila 6-4.

Petra će u finalu igrati protiv belgijske tenisačice Sofije Costoulas, šeste nositeljice turnira i desete juniorke svijeta. No Petra je trenutačno prva juniorka svijeta, u Australiji je opravdala svoj potencijal, odigrala sjajno i vjerujemo da će u finalu dokazati da je trenutačno najbolja u svojoj konkurenciji.

Osvajanjem Australian Opena, Marčinko bi se pridružila Mirjani Lučić, Jeleni Kostanić i Ani Konjuh i postala 4. hrvatska juniorska Grand Slam pobjednica. Naravno, naslov u juniorskoj konkurenciji

Sjajna je ovo vijest za hrvatski tenis, finalista juniorskog Grand Slama nismo imali još od Borne Ćorića i Ane Konjuh. Bilo je to 2013. godine, također sjajne za hrvatski tenis. Borna Ćorić je u rujnu 2013. osvojio juniorski US Open, a Ana Konjuh iste godine, samo, naravno, u siječnju, Australian Open. I to u dvije konkurencije.

Prvo je 25. siječnja u konkurenciji parova s partnericom Carol Zhao iz Kanade pojedila Oleksandru Korašvili iz Ukrajine i Barboru Krejcikovu iz Češke, a potom je 26. siječnja 6:3 6:2 pobijedila i u pojedinačnoj konkurenciji Katerinu Sniakovu čime je postala prva juniorka svijeta.

Petra je od najranijih kategorija pokazivala da je vrhunski talent i već sa 14 godina je bila najbolja tenisačica Europe, potom je osvajala turnir za turnirom, a osvojila je i Orange Bowl, neslužbeno juniorsko svjetsko prvenstvo. Sa 14 godina je dobila i službenu nagradu kao najbolja juniorka Europe. S tim, da je, u finalu turnira pobijedila četiri godine stariju protivnicu.

Rođena je 4. prosinca 2005. godine. Poznato? Da, na dan kad je Hrvatska u Bratislavi prvi put osvojila Davis Cup. A kad je prvi put otišla do kraja na turniru do 14 godina u Istanbulu, Hrvatska je digla drugu salataru u Lilleu. Već tada se znalo da je spremna za najveće stvari, a kad smo je tada pitali što je sljedeće, samo je sramežljivo rekla.

- Hm... Možda Grand Slam.

Da, Zagrepčanka je sada stigla na korak od Grand Slama. I želimo joj svu sreću jer Petra je tenisačica za koju mnogi naši stručnjaci smatraju da bi jednom mogla osvojiti Grand Slam, biti prva nakon Ive Majoli. No, ajmo prvo srediti Australiju. Sretno, Petra....