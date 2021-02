Sjajna borilačka večer je iza nas nakon što je na UFC Fight Night 184 u UFC Apexu u Las Vegasu održano nekoliko fantastičnih borbi. Prije svega, ona Aleksandera Volkova i Aliastaira Overeema koja je uslijedila nakon okršaja UFC-eve legende Frankieja Edgara i Coreyja Sandhagena.

U glavnoj borbi večeri Volkov i Overeem tražili su skok na teškaškoj ljestvici te poboljšanje prilika za napad na titulu Stipe Miočića. Baš prije nekoliko dana Reem je najavio posljednji pohod na naslov, no visoki Rus ugasio mu je sve nade. Legendarni 40-godišnji Nizozemac izgubio je tehničkim nokautom u drugoj rundi.

Volkov je već u prvih 10 sekundi bez respekta krenuo u prvi napad pa je odlični low kick završio kombinacijama u blok. Overeem se dobro pokrio i brzo je izbjegao paljbu uz žicu. Nizozemac se polako dizao i osjetilo se to u ritmu pa je u iduće dvije minute Overeem uputio dva dobra zadnja krošea, no niti jedan nije odsjeo na pravo mjesto.

Rus se čak polako počeo kretati unazad pa je pri idućem sudaru na sredini dobio prilično uvjerljiv aperkat. No, pokazao je čvrstu bradu, 'pojeo' udarac u koraku i nastavio dalje.

A kada je Reem krenuo u idući napad uslijedila je kontra. Sjajan lijevi kroše izbacio ga je iz balansa i poslao na pod, a Volkov je krenuo po finiš. Nizozemac se brzo pridigao, ali bio je to trenutak koji je preokrenuo stvari u korist Rusa. Krenuo je odlučnije prema naprije i koncem prve runde čak je imao dobro boksačku seriju zaokruženu koljenom, no Reem je izdržao.

Priči je brzo bio kraj, Volkov je nastavio probijati Overeema prednjim direktom nakon kojeg bi uslijedila kobinacija, a kada je sredinom druge runde uputio jedan-dva Nizozemac se krenuo kretati unatrag. Nova kombinacija direkta i krošea riješila je posao, Reem je pao, a sudac Jason Herzog odlučio stati na kraj agoniji pa Volkov ni nije pojurio završiti stvar na podu.

Edgar brutalno nokautiran

U sunaslovnoj borbi u bantam kategoriji budući član Kuće slavnih Frankie Edgar doživio je najteži poraz u karijeri. Corey Sandhagen ga je ugasio fantastičnim letećim koljenom nakon svega 28 sekundi prve runde i pitanje je što sada dalje slijedi bivšem prvaku lake kategorije.

Krenuo je Edgar agresivno od samog starta i pokušao nametnuti svoj tempo. Zauzeo je centar kaveza, u jednom dobrom naletu izvršio odličan pritisak, ali sve je bilo gotovo u manje od 30 sekundi. Sandhagen se nakon odličnog bijega uz žicu vratio u sredinu borilišta i samo odjednom lansirao u zrak te teško nokautirao legendu UFC-a letećim koljenom. Edgar je pao kao pokošen, ukipljena tijela, a Sandhagen u naletu adrenalina pojurio oktagonom pokazujući na pojas oko struka tražeći napad na titulu Petra Yana.

Od ostalih okršaja valja izdvojiti veliku pobjedu veterana Claya Guide nad Michaelom Johnsonom koja je stigla nakon tri runde rata jednoglasnom odlukom sudaca dok su Beneil Dariush i Devonte Smith uspjeli zaustaviti Carlosa Ferreiru odlukom sudaca, odnosno Justina Jaynesa tehničkim nokautom poslije liječničkog prekida.

Rezultati:

Glavni program:

Aleksander Volkov vs. Alistair Overeem via TKO (udarci) - 2. runda, 2;06

Cory Sandhagen vs. Frankie Edgar via KO (leteće koljeno) - 1. runda, 0:28

Clay Guida vs. Michael Johnson via jednoglasna odluka sudaca (30-27, 30-27, 30-27)

Alexandre Pantoja vs. Manel Kape via jednoglasna odluka sudaca (29-28, 29-28, 30-27)

Beneil Dariush vs. Diego Ferreira via podijeljena odluka sudaca (29-28, 28-29, 29-28)

Danilo Marques vs. Mike Rodriguez via submission (rear-naked choke) - 2. runda, 4:52

Uvodni program:

Devonte Smith vs. Justin Jaynes via TKO (liječnički prekid) - 2. runda, 3:38

Karol Rosa vs. Joselyne Edwards via jednoglasna odluka sudaca (30-27, 30-27, 30-27)

Lara Procopio vs. Molly McCann via jednoglasna odluka sudaca (29-27, 29-28, 30-27)

Seungwoo Choi vs. Youssef Zalal via jednoglasna odluka sudaca (29-28, 29-28, 30-27)

Timur Valiev vs. Martin Day via jednoglasna odluka sudaca (30-25, 30-25, 30-26)

Ode Osbourne vs. Jerome Rivera via KO (udarci) - 1. runda, 0:26