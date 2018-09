Kakvi refleksi! Bacač uhvatio lopticu koja je jurila 175 km/h

Nikome nije lako kada se nađu nasuprot udarača New York Yankeesa, ali jedan čovjek fantastično se snašao svojim sjajnim refleksima.

Jake Faria je u utakmici Yankeesa i Tampa Bay Raysa bacio lopticu 150 kilometara na sat prema udaraču Aaronu Judgeu, a dobio ju je natrag 175 kilometara na sat, direktno u glavu.

U zadnji čas uspio se izmaknuti, staviti rukavicu na pravo mjesto i pretvoriti to u spektakularno hvatanje:

- Bacio sam ruke gore, maknuo glavu i lopta je ušla u rukavicu. Nikad nisam vidio da mi nešto tako brzo dolazi u facu - izjavio je Faria nakon utakmice.

109 mph off the bat. 😳



What. A. Catch. pic.twitter.com/P3Hc87TXfM