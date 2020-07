-\u00a0Vratio sam se ku\u0107i, iako sam planirao zavr\u0161iti karijeru. Korona je poremetila planove i trebalo je malo vremena da se dojmovi slegnu. Ovdje su de\u010dki s kojima sam ja igrao, ali i svi ostali koji su tu i koji su moji prijatelji. Trebalo je vremena da poslo\u017eim privatni \u017eivot, ali znao sam da \u0107u sigurno ostati u sportu jer ja bez toga ne mogu. Odlu\u010dio sam se vratiti, ne kako bih nekome oduzimao minuta\u017eu niti da se dokazujem jer smatram da sam sebe dokazao davno i da se mogu samo potvr\u0111ivati. \u017delja mi je da de\u010dki ne\u0161to nau\u010de iz mog iskustva i karijere koja traje ve\u0107 22 godine i to je ono \u0161to me najvi\u0161e veseli. Tu je i Valter Mato\u0161evi\u0107, moj biv\u0161i suigra\u010d i u klubu i u reprezentaciji pa vjerujem da \u0107emo se dobro nadopunjavati - rekao je Suli\u0107 na predstavljanju u Zametu.

Nisu mogli sakriti odu\u0161evljenje u prvoliga\u0161u koji \u0107e sad na poziciji pivota imati rukometnog veterana koji \u0107e mladoj mom\u010dadi dati dodatnu dozu iskustva.

-\u00a0\u201eOvim velikim dolaskom kona\u010dno smo formirali ekipu, nakon \u0161to su nas napustila tri igra\u010da. Rekao bih da samo s tim poja\u010danjima na\u0161a ekipa ne bi bila ni\u0161ta slabija no protekle sezone, \u010dak mo\u017eda i ja\u010da, a danas zatvaramo tu fazu s Renatom Suli\u0107em. Veliko mi je zadovoljstvo da smo jo\u0161 jednu legendu rije\u010dkog, hrvatskog i svjetskog rukometa vratili u klub i s njim \u0107emo dobiti jednu novu kvalitetu - zaklju\u010dio je predsjednik Zameta Vedran Dev\u010di\u0107.

Suli\u0107 je u bogatoj karijeri igrao za Trsat, Zamet, Pe\u0107ine, Metkovi\u0107 Jambo, Zagreb, Veszprem, Medve\u0161\u010dak, Celje i Wislu, a ima i osvojeno svjetsko zlato sa Hrvatskom u Portugalu te mediteranske igre u Tunisu.\u00a0

Kakvo pojačanje! Renato Sulić karijeru će nastaviti u Zametu

'Ovo je najveće pojačanje u proteklih desetak godina u našem klubu. Dokaz je to koliko je upravi RK Zamet stalo do bivših igrača' rekao je o Renatu Suliću (40), novom pojačanju direktor RK Zameta Vedran Babić

<p>Iako je 40-godišnji <strong>Renato Sulić</strong> najavio kraj rukometne karijere u poljskoj <strong>Wisli</strong>, to se ipak nije dogodilo! Srce nije dalo, vratio se kući i odlučio se vratiti tamo gdje je započeo seniorsku karijeru, u riječki <strong>Zamet</strong>.</p><p>- Vratio sam se kući, iako sam planirao završiti karijeru. Korona je poremetila planove i trebalo je malo vremena da se dojmovi slegnu. Ovdje su dečki s kojima sam ja igrao, ali i svi ostali koji su tu i koji su moji prijatelji. Trebalo je vremena da posložim privatni život, ali znao sam da ću sigurno ostati u sportu jer ja bez toga ne mogu. Odlučio sam se vratiti, ne kako bih nekome oduzimao minutažu niti da se dokazujem jer smatram da sam sebe dokazao davno i da se mogu samo potvrđivati. Želja mi je da dečki nešto nauče iz mog iskustva i karijere koja traje već 22 godine i to je ono što me najviše veseli. Tu je i <strong>Valter Matošević</strong>, moj bivši suigrač i u klubu i u reprezentaciji pa vjerujem da ćemo se dobro nadopunjavati - rekao je Sulić na predstavljanju u Zametu.</p><p>Nisu mogli sakriti oduševljenje u prvoligašu koji će sad na poziciji pivota imati rukometnog veterana koji će mladoj momčadi dati dodatnu dozu iskustva.</p><p>- „Ovim velikim dolaskom konačno smo formirali ekipu, nakon što su nas napustila tri igrača. Rekao bih da samo s tim pojačanjima naša ekipa ne bi bila ništa slabija no protekle sezone, čak možda i jača, a danas zatvaramo tu fazu s Renatom Sulićem. Veliko mi je zadovoljstvo da smo još jednu legendu riječkog, hrvatskog i svjetskog rukometa vratili u klub i s njim ćemo dobiti jednu novu kvalitetu - zaključio je predsjednik Zameta <strong>Vedran Devčić</strong>.</p><p>Sulić je u bogatoj karijeri igrao za Trsat, Zamet, Pećine, Metković Jambo, Zagreb, Veszprem, Medveščak, Celje i Wislu, a ima i osvojeno svjetsko zlato sa Hrvatskom u Portugalu te mediteranske igre u Tunisu. </p>